鬼滅舒適聯手鍛刀　斬鬼手起刀落刮鬍乾淨俐落

現在只要提到殺鬼，大家第一個想到的肯定是「鬼滅之刃」，而入戲的粉絲們更會在日常生活中融入自己的「全集中呼吸」流派，清晨打開水龍頭，拿起刮鬍刀也猶如拿起日輪刀般不由自主地揮舞。如今，同樣追求打造最好刀刃的舒適牌，將與「鬼滅之刃」聯手鍛刀，讓每個男人刮鬍都能像殺鬼般地乾淨利落！
生活中心/綜合報導
2021-10-14 11:00:00
鬼滅之刃因動畫打響名號，如今已成為家喻戶曉的動漫作品，雖然漫畫已完結，但熱潮隨著劇場版-無限列車的上映，在疫情期間再創一波高峰。這款舒適牌鬼滅之刃聯名款刮鬍刀，以無限列車的主要角色-煉獄、炭治郎及我妻作為設計，一共三款，每款再分為專屬造型立座組與原創鐵盒蒐藏組。刮鬍刀主體顏色也對應各角色的代表色，如炭治郎的黑灰、我妻的黃白以及煉獄的橘紅，在刀柄的握把上，以三位角色所穿著的外袍花色為基底，上層嵌入鬼滅之刃的Logo圖紋，再以防滑橡膠包裹，提升握取時的親膚性及穩定度，更精準地在落刀時斬殺鬍渣。而炎柱款及善逸款更分別在刀身上繪有「惡鬼滅殺」及閃電圖樣，增添更多獨特性。刀頭外框亦對應各角色的專屬色外，在與刀身連結處下方也鑲有代表鬼殺隊的「滅」字，每一款都附贈對應的立架，這裡特別來個彩蛋驚喜: 3組刀把立架背面可拼成「惡鬼滅殺」; 收藏組更多了一只收納鐵盒，就彷彿日輪刀的刀鞘，可以妥善收刀。
舒適牌這次主要以水次元5 Premium作為藍圖，刀頭本身具有七個保濕凝膠盒，可以大幅度降低與肌膚間的摩擦力，刀片則是以順刮鰭的方式排列，讓切面更貼合鬍子的根基，握起刀來，猶如化身「柱」，俐落地斬斷惡鬼的脖子，滅盡不留餘地。
10月可說是鬼滅迷的豐收之月，除了遊戲上市外，TV版無限列車篇開播，故事將重新以煉獄視角來帶入，相信將觸動更多粉絲的心。而想收藏這款刀的朋友現在已經可以在家樂福購入我妻款的原創鐵盒蒐藏組，由於原創鐵盒蒐藏組只有在特定通路販售，所以大家請筆記10/21及10/28分別在屈臣氏及寶雅上市炭治郎款及煉獄款的時間。專屬造型立座組除了上述通路皆有販賣外，全聯、大潤發、康是美也都會同步上市，各位鬼殺隊員們快往「南南東」前進吧！
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