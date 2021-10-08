民眾黨選舉費用比藍綠多？柯文哲暗酸：因為我們誠實申報
監察院今（8）日在政治獻金公開查閱平台上，公布台灣各政黨的政治獻金收支表。其中由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，2020年的政治獻金收入與支出出現赤字，此外令外界關注的莫過於用於「選舉費用」的政治獻金支出，台灣民眾黨的支出達2897萬元，帳面上竟多於國民黨及民進黨。對此柯文哲今日下午受訪時，意有所指表示「因為我們民眾黨都誠實申報」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 18:15:30
根據監察院公布的最新資料顯示，台灣民眾黨109年度一整年的政治獻金收入為2889萬元，比起108年剛創黨時僅不到四個月就湧入8147萬元的政治獻金足足相差了2.8倍。而在政治獻金支出部分，109年高達5208萬元，超支近2319萬元，也只能使用前一年結餘的政治獻金進行遞補。
而其中政治獻金的支出當中，光是「選舉經費」的部分，民眾黨的支出就多達2897萬元，甚至比國民黨及民進黨都要來得多。對此柯文哲下午受訪時表示，因為民眾黨都有誠實申報，所以最後才會出現選舉經費比國民黨民進黨還多的情形，錢用在哪我們都誠實寫在上面。「至於錢短缺的部分，如果大家有同情我們，可以捐一些給我們。」
不過經查109年為民眾黨首次挑戰大型選戰，分別在全台17個區域推出候選人，當時民眾黨中央動用黨的政治獻金，捐贈每位候選人50萬的政治獻金；此外民眾黨當時共提名了28名不分區立委，每人20萬保證金也是由政治獻金所支出。此外，原為親民黨議員的吳益政參選高雄市長補選，民眾黨也出了100萬作為選舉保證金。也因此「選舉經費」的支出中，近半數都花在黨內候選人的政治獻金以及選舉保證金。
此外，國民黨及民進黨帳面上的選舉經費比民眾黨低，原因在於多數藍綠選舉人都有個人的政治獻金專戶，除非是新人參選，不然不太需要依靠黨中央的援助。而台灣民眾黨為新興政黨，創黨初期透過柯文哲的個人魅力，對外募集黨的政治獻金，再以黨的政治獻金挹注於候選人，也是新興政黨的常態。