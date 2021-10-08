陌生人咆哮衝撞！楊麗菁醫院裡遇驚魂卻無人相救

藝人楊麗菁是台灣第一武打女星，即使年過半百，臉蛋和身材依舊保養得宜，怎料今（8）日卻傳出她下午到榮總探視正在住院的父親時，突然遭到不明婦人咆哮，還差點被攻擊，對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》透露目前楊麗菁正在警察局做筆錄，也希望榮總事後可以提供監視器畫面。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-08 18:20:29｜2021-10-08 18:33:33
經紀人表示楊麗菁下午大約2點多左右，隻身一人到榮總探望爸爸，到一樓大廳時，突然被一名中年婦人衝撞，楊麗菁看到對方跌倒，本來好心要扶她，怎料對方竟突然大聲咆哮、口出惡言，甚至出手想要毆打她，醫院附近瞬間引來眾人圍觀，卻沒有人出面幫忙報警，醫院的保全也無動於衷，是經紀人接獲楊麗菁通知後，才趕緊報警處理。
經紀人透露目前楊麗菁沒有受傷，但是受到不小的驚嚇、失望，也表示稍早和榮總尋求監視器畫面卻被拒絕，希望做完筆錄之後，能盡快還原當時事發狀況。
※【NOWnews 今日新聞
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