特企／數位生活好食加碼　連鎖品牌嘉年華起跑

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為能擴大台灣內需市場商機，業者也能乘機擴大布局，本年度連鎖品牌嘉年華以「滿足生活需求」為主題，此次匯集眾多高人氣伴手禮、休閒食品、調醬料及生活用品，結合百貨週年慶活動以大帶小，及積極應用KOL推播、社群導客、電子抵用券等行銷工具，拉動消費者到百貨商場或連鎖加盟門市體驗。
現場更提供「超值優惠Go購趣」雙重活動，以抽獎及贈品等方式與消費者互動，增加買氣。只要在10月8日(五)到10月11日(一)來現場消費，就有限量佰元展覽抵用金大放送；除此之外，現場消費滿1000元，就可以參加好禮抽獎，最大獎有6,600展覽抵用金，好康獎不完。除此之外，也可參加連鎖品牌嘉年華系列之『LET’S GO PARTY活動』(網頁https://lifeenjoy.com.tw/)，透過線上導購至合作連鎖品牌店內消費，可享有消費滿額抽獎、周周加碼抽獎及發票或收據登陸再抽大獎等三重活動，歡迎民眾消費不手軟、荷包大解封！。
這次好食券的加碼，讓許多連鎖加盟業者紛紛祭出好康優惠好禮，目前正如火如荼展開，國慶連假還不知道去哪裡玩、哪裡買嗎？經濟部邀請大家到「連鎖品牌嘉年華」活動現場或本活動業者店內，一起支持好吃、好用的愛店。