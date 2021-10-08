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特企／數位生活好食加碼　連鎖品牌嘉年華起跑

▲經濟部商業司長蘇文玲（中）與連鎖品牌業者合影。（圖／資料照片）
▲經濟部商業司長蘇文玲（中）與連鎖品牌業者合影。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-08 18:52:39

經濟部商業司主辦的「連鎖品牌嘉年華」自今日(10月8日)至11月7日，在新光三越台北信義新天地A9館 9樓宴會展演廳，有來自北、中、南及離島多家知名連鎖品牌業者聯合展售，並於網路辦理LET’S GO PARTY活動，協助連鎖業者線上線下整合，創新產業生態系統，打造新商業服務模式，加強提振餐飲、糕餅等小微店家之消費。五倍券及好食券從10月8日起就可開始消費，經濟部表示，這次的加碼商機，在消費內需的成長帶動下，預計帶動至少40億元之經濟效益。

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經濟部商業司長蘇文玲表示，這幾年在商業服務業中，可以看見有些中小型品牌也慢慢的浮現，有些品牌更是深具在地特色，在成長的動能上，可以透過連鎖加盟體系持續去增長。今年5月中以來疫情的衝擊，影響了許多店家的經濟收入，隨著疫情緩解，希望能夠透過五倍券及好食券，把過去受影響的損失全部補回來，讓台灣的整體商業服務業提升。

為能擴大台灣內需市場商機，業者也能乘機擴大布局，本年度連鎖品牌嘉年華以「滿足生活需求」為主題，此次匯集眾多高人氣伴手禮、休閒食品、調醬料及生活用品，結合百貨週年慶活動以大帶小，及積極應用KOL推播、社群導客、電子抵用券等行銷工具，拉動消費者到百貨商場或連鎖加盟門市體驗。

現場更提供「超值優惠Go購趣」雙重活動，以抽獎及贈品等方式與消費者互動，增加買氣。只要在10月8日(五)到10月11日(一)來現場消費，就有限量佰元展覽抵用金大放送；除此之外，現場消費滿1000元，就可以參加好禮抽獎，最大獎有6,600展覽抵用金，好康獎不完。除此之外，也可參加連鎖品牌嘉年華系列之『LET’S GO PARTY活動』(網頁https://lifeenjoy.com.tw/)，透過線上導購至合作連鎖品牌店內消費，可享有消費滿額抽獎、周周加碼抽獎及發票或收據登陸再抽大獎等三重活動，歡迎民眾消費不手軟、荷包大解封！。

這次好食券的加碼，讓許多連鎖加盟業者紛紛祭出好康優惠好禮，目前正如火如荼展開，國慶連假還不知道去哪裡玩、哪裡買嗎？經濟部邀請大家到「連鎖品牌嘉年華」活動現場或本活動業者店內，一起支持好吃、好用的愛店。

▲經濟部商業司司長蘇文玲（右）於展區和業者（冰菓手作冰棒）互動。（圖／資料照片）
▲經濟部商業司司長蘇文玲（右）於展區和業者（冰菓手作冰棒）互動。（圖／資料照片）
▲經濟部商業司司長蘇文玲（右）於展區和業者（賣灶滷味）合影。（圖／資料照片）
▲經濟部商業司司長蘇文玲（右）於展區和業者（賣灶滷味）合影。（圖／資料照片）
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