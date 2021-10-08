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HBL／狂砍35分率永仁擊退淡商　邱群琋賽後卻自責落淚

▲永仁高中主將邱群琋。（圖／大會官方提供）
▲永仁高中主將邱群琋。（圖／大會官方提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-10-08 19:27:25

永仁高中今(8)日在2021登峰造極青年籃球邀請賽對戰「老冤家」淡水商工，靠著主將邱群琋手感火燙的攻下35分，終場以100:96力克對手。但賽後她卻自責關鍵時刻犯滿，而流下了眼淚。

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邱群琋此役上半場就砍下21分，全場則是砍下了35分，不過末節她5犯畢業，讓淡水燃起一線生機，展開瘋狂大反撲，最後一分鐘追到只差3分，所幸靠著林靜妍在關鍵時刻投進鎖定勝局的跳投，才幫助球隊以4分之差贏球。

蕭豫玟這場得到淡商最高的26分，球隊也有4人得分上雙，但沒能守住手感發燙的邱群琋以及林靜妍，讓他們聯手貢獻59分，成為這場比賽失利的主因。

若放在過去，很難想像這兩隊會打出這樣的內容，幾乎整場都是快節奏的機遇戰，比較少落到陣地戰來進行攻防。永仁總教練時超傑受訪時表示，現在籃壇的球風以及球隊的陣容都和過去不同了，因此球隊也從上賽季就開始做出調整。

「過去我們球隊都對控衛太依賴了，現在我要求他們都得自己帶球過半場。不然對手一加強防守壓迫，帶球慌慌張張的。」這場比賽永仁「新·三箭頭」張聿敏、邱群琋、林靜妍輪流擔任組織重任，時超傑也表示未來球隊不會有一個「主控」的角色，而是由這些外線主力來分擔。

邱群琋這場比賽本來有機會挑戰40分，但末節卻操之過急，犯滿離場。時超傑指出當時讓她下場休息3分鐘，為的就是希望讓其保留體力在最後時刻接管戰局，沒想到她一被換上來就不理智的犯規，使得球隊最終差點被逆轉。

「我跟她說妳(邱群琋)是學姊，要扛起這個責任，學妹很多都是高一的，沒有經驗。」時超傑在比賽結束後嚴厲的提點邱群琋，坦言對她期待很深，「畢竟我希望她未來去打中華隊的。」

在上個學年度永仁對上淡江全敗，包括在女子組冠軍戰的那場失利，時超傑也希望這場比賽獲勝，能幫助球提升自信。畢竟現在他們整個打法和球風都做了大改變，需要一段時間來找到贏球的感覺。

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