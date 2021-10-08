確診Delta女機師險成破口？柯文哲：這次運氣好有攔下來
新冠肺炎確診案16377本國籍女機師，在自主健康管理期間檢驗出陽性反應，而經過基因定序後，發現為Delta病毒株，而北市府方面也緊急將密切接觸者進行匡列隔離，並針對接觸者與接觸者的接觸者進行擴大篩檢，目前都呈陰性反應。對此台北市長柯文哲今（8）日在防疫記者會上表示，目前機組員檢疫規定是5+9，但萬一潛伏期超過5天，還是不會被發現，這次運氣好在5+9當中被攔下來。
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 19:57:13
柯文哲表示，該名確診案例已經打過兩劑莫德納疫苗，結果還是確診。而目前機組員的檢疫規定是5+9，還好該名女機師在9天的自主健康管理中沒有到處趴趴走，不然很有可能成為社區感染，進而成為另一波新的疫情破口。
副市長黃珊珊補充說明表示，包含該名女機師的兩名小孩在內，一共有9名密切接觸者目前在進行居家隔離，而包含擴大匡列的自主健康管理者在內，一共176人，目前檢測結果都呈現陰性。而之後9名隔離者解隔離前，也會再度進行篩檢，若呈現陰性反應，才會將其他擴大匡列的人解除匡列。
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