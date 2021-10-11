民進黨大掌櫃不知物價飆漲　藍委：背後藏K型經濟危機

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李貴敏表示，經濟成長讓民眾有機會享受辛苦打拼的果實，但經濟成長不能只看數據，先不提最近出現通膨訊息、引發物價攀升壓力，「景氣真這麼好，為何要花錢紓困，還要廣發五倍券？ 」因此，問題在於亮眼的數據背後，隱藏的是台灣經濟K型成長的危機，社會分化、產業失衡，貧富差距越來越大。
根據主計總處統計，民國109年，台灣收入前20%的家戶年收入是墊底的20%家戶的6.13倍，為8年來最高，甚至金融研訓院調查，3成民眾沒有儲蓄，超過1成的人無法獲得任何形式的借貸。
對此，李貴敏強調，更別提青年貧窮問題的惡化，年輕人成了失業問題的「海嘯第一排」，不然就飽受低薪所苦，淪為月光族、清貧族。
國民黨立委洪孟楷也表示，難道這就是「我們與官的距離」？如果官員不了解庶民物價、民間疾苦，那又怎麼能夠推出真正利民政策。他批評，主計長口中一碗20元的蚵仔麵線，已經不是吃米不知米價，是活在自己的舒適圈、自我感覺良好
洪孟楷強調，過去的幾次物價飆漲，包括2017年的衛生紙之亂，以及持續的通貨膨脹，都是民生必需品價格波動，導致最終消費物價上升。之前有網友討論台灣牛奶世界第二貴，質詢到相關問題，財政官員還回覆這只是「單一個案」，言下之意仍不需擔心；但看到掌管國家預算、會計、統計、普查及物價指數、失業率等社經指標的主計長，能夠講出活在平行時空的話，難怪完全不了解辛苦國人現在的感受。
根據經濟學者林祖嘉於國政評論中指出，去年前10個月台灣電子業出口大幅上升，成長率高達17.6%，但是扣除電子相關產業之後，其他產業的出口卻是悽慘的-10.7%，平均全體出口成長率為3.4%。
林祖嘉指出，表現出色的電子相關產業（電子零組件、資通訊與電機產業）就業人數不到100萬人，只占全體製造業3成；而仍在艱苦奮鬥的其他製造業就業人數近200萬人，占全體製造業的接近7成，根本高興不起來。這種部分產業快速成長，而其他產業嚴重衰退，就是標準的K型成長。
林祖嘉強調，近年經濟成長動力來自於國外部門，卻集中在電子相關產業，對於大多數非電子相關產業而言，出口呈現非常嚴重的衰退，這些產業依舊非常辛苦，這是標準的K型成長，即「電子熱，其他冷」；也就是說，目前製造業中七成的勞工仍然是很辛苦的，當政府部門對於調高經濟成長率而喜形於色之際，請不要忘記，其實絕大多數的產業和勞工仍然處於非常艱困的狀態。