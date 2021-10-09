對抗外來敵軍，狂吃保健品養生？營養師：吃對營養素是關鍵！

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前陣子非常時期，許多人都在家上班，沒有重要的事絕不出門。大家知道嗎？除了勤洗手不出門之外，打造身體的保護力也是很重要的，不僅是現在，我們一直都需要維持健康的身軀。現在讓營養師簡單快速帶你了解一下哪些飲食習慣和營養素可以維持健康吧。
全文連結：悠活原力-健康小筆記
三大身體察覺，檢查自己是否需要營養補給素
1. 疲勞
WFH期間，人們靜態的時間變得很多，但是卻出現體力下降的狀態，那就表示熱量、蛋白質、維生素、礦物質吃不夠，身體缺少能量、體力變差，平常無力轉開瓶蓋或擰乾毛巾、疲倦無力等。
2. 集中力下降
WFH期間容易出現三餐不定時，身體能量無法在正常的時間內補充，導致集中力下降，「我忘記你要聯繫誰了？」、「我剛剛有洗手嗎？」，這些是你經常會問的問題嗎？如果你過於頻繁地忘記，可能要多補充蔬菜水果等維生素及礦物質喔。
3. 心情煩悶
WFH期間少了人際互動，容易感到孤單，長期下來會影響心情，這時候也需要適時補給營養喔。
營養師推薦這樣吃
1. 早餐+無糖豆漿
每天早餐可以多喝一杯無糖豆漿或是加顆蛋，補充優質的蛋白質，提供身體最基礎的原料。
2. 新鮮蔬果
建議每餐「菜比飯多」，除了增加飽足感，減少熱量，蔬菜的膳食纖維還可以幫助排便順暢；此外水果取代午後的零食餅乾也比較健康。
3. 多喝水
水分是身體循環很重要的成分，平常待在冷氣房其實水分也會流失，因此要經常補充水分，不僅調節生理機能，還可以維持健康。
居家更忙碌，三大營養素不可疏忽！
1. 因居家辦公，讓家庭與工作的界線變得更加模糊，平均工作時間增加，讓自己更長時間盯著螢幕，建議可以選擇晶亮必備的複方葉黃素
2. 非常時期減少與人接觸，讓人們更加仰賴網購，讓自己盡可能不出門，進而減少日照的時數，故無法透過陽光合成維生素D。維生素D不僅能增進鈣質吸收，且有助於維持肌肉的正常生理，建議可以透過食用維生素D加強營養補給，衛福部建議成人每天攝取 400IU，上限攝取量 2000 IU。
3. 除了自身作息調整、飲食均衡來達到維持自我保護力之外，更能靠酵母萃取的葡聚多醣體來達到增強體力、調節身體機能的功能
原文出處：悠活原力-健康小筆記