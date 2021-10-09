NBA／不滿Irving行徑 名記：如果KD受夠了他就得走人
布魯克林籃網隊明星後衛Kyrie Irving目前還沒有接種疫苗，今日他將無法參加球隊在主場的賽事，而《ESPN》知名記者Stephen A. Smith也在節目中直言，如果Kevin Durant受不了這種情況了，那前者就得走人。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-09 09:09:35
籃網上一季飽受傷病侵襲，因此在季後賽止步次輪，新賽季捲土重來，自然不希望場下再發生什麼意外。不過由於Irving堅持不打疫苗，根據籃網所在的紐約法規，他無法在主場進行比賽。
根據昨天的報導，Irving在熱身賽主場比賽的狀態已經被改為「不符合出賽條件」，對上公鹿的比賽也無法參加。這對於球隊來說自然相當頭痛，因為自家後衛完全不肯退讓。
Smith認為這種情況如果繼續持續下去，那只要Durant有一天受不了了，那Irving就會被送走，「如果KD說：『受夠了』，那Kyrie就要走人。去交易他吧，如果籃網還能在這個時候找到球隊要他的話。」
Durant和Irving是相當要好的朋友，不過對於一支爭冠球隊來說，是不可能看著一名領著頂薪合約的球員缺席球隊超過一半的比賽的。Irving要是繼續堅持，雖然現在他的隊友和教練都表態支持，但籃網最終或許真的會考慮交易。