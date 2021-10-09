壽司有嚼勁！快吃完發現「透明海苔」 她嘆：明天廁所見
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，除了迴轉壽司、生魚片等日式料理店外，也有許多民眾熱愛從夜市、連鎖壽司店購買回家享用過過癮。不過，日前就有名女網友無奈表示，自己因為顧小孩加上吃得匆忙，竟吃到最後一個才發現「壽司有嚼勁」，直到一瞥盒內才發覺事態不對，崩潰直呼「看看明天馬桶會不會出現」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 09:57:09｜2021-10-09 09:57:56
這名地方媽媽在臉書社團《爆怨公社》還原事發經過，她提到自己原以為只有「花壽司」外頭會包覆保鮮膜，「我吃到倒數第二個正在嘴巴咀嚼，看到盒子裡最後一個頓時傻眼」，驚覺自己將保鮮膜都一併吃下肚，她也著急詢問「我會怎樣嗎？看看明天馬桶會不會出現」。
對於原PO這番尷尬經歷，不少網友除了留言幽默調侃「原來明天見到的不是金針菇」、「這個壽司真有嚼勁」，也紛紛好奇提問「咬的時候不會覺得怪怪的嗎？」、「所以妳是認真都吞下去了嗎？注意這兩天的腸胃狀況吧」、「版主是不是很少吃壽司？」。
而原PO也補充表示，自己是真的不曉得其他種類的壽司會包覆保鮮膜，由於用餐過程孩子在旁邊吵鬧，所以一口接一口吃得很快，當下也沒有感覺入口後特別有「異物感」，這才沒注意到保鮮膜的存在「這是一般家用那種保鮮膜，不是塑膠袋比較硬的，所以真的感覺不出來，是看到後嘴巴才認真去感覺，而且這麼小當然一口吞啊。」
那麼究竟「誤食保鮮膜」會不會對人體產生危害，根據衛福部提供的衛教諮詢平台「台灣e院」問答指出，由於保鮮膜無法被腸道吸收，理論上也應會排出，而實際情況的確較不易觀察，但畢竟是吞入異物，民眾若不小心誤食還得多加留意是否有阻礙腸道的情況發生，若有不適仍需儘快就醫。（編輯：楊智傑）