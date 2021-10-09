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竹縣AI智慧園區公園 漆料合格遊具安全親子安心玩

▲新竹縣政府表示，AI智慧園區公園經檢驗漆料合格遊具安全，請親子安心玩。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府表示，AI智慧園區公園經檢驗漆料合格遊具安全，請親子安心玩。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-09 10:32:45

新竹縣政府表示，針對近來有環保團體抽檢國內公園遊具，發現漆料含鉛超標，恐對孩童健康造成威脅。新竹縣今年8月份剛開放、廣受大小孩子歡迎的AI智慧園區公園，其中包括滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過檢驗，結果鉛含量均低於標準值，符合CNS 4797玩具安全國家標準，請民眾安心使用。

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新竹縣長楊文科表示，公園是親子重要的休憩空間，也是孩子們的遊戲天堂，經常充滿歡笑聲。公園內最常使用的各式遊具，是大家最頻繁接觸到的，因此必須安全無虞，務必讓孩子玩得開心，家長也能安心。

竹縣產發處指出，今年8月間AI智慧園區公園正式開放，公園內所有遊具設施都經過試驗，漆料含鉛量均低於標準值，符合國家規定，針對縣內執行中的22座特色公園工程改造計畫，也將於兒童遊具資料送審時嚴格把關，務必取得合格證明才能施作，各鄉鎮市公所管理維護的公園，也將監督器材購置時，確保遊具材質和塗料安全性。


產發處表示，除了漆料安全外，縣府針對縣內公園兒童遊戲場設施也著手進行安全管理稽查，預計在今年年底之前將全數完成，督導兒童遊戲場設置依循衛福部訂定之「兒童遊戲場設施安全管理規範」辦理，確保孩子們在公園活動時，遊戲環境和設施的安全。

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