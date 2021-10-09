五倍券想All in買泡麵！老饕盤點「奢侈款」：吃過回不去
振興五倍券昨（8）日正式上路，數位與紙本也同步啟用，不少民眾一早就湧入超商兌領，更打算趁著國慶連假好好到連鎖大賣場、超市消費採購。而日前就有熱愛泡麵的網友表示，自己打算利用五倍券買一些平常不敢入手的「高檔泡麵」，話題曝光後也釣出許多老饕推薦。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 12:05:25
泡麵料理被許多人視為宵夜良伴，有時只要簡單幾步驟再加上罐頭就能完成一道料理，這也讓不少懶人時常在家裡備好泡麵、罐頭。日前一名網友就在臉書社團《泡麵俱樂部》發文表示，以前自己不太敢買一些很貴的泡麵，但看到社團內成員們的分享也會很想嘗鮮看看，但有時候發現一碗泡麵價格比一個便當貴後便打消這個念頭，直到拿到五倍券後才打算入手「奢侈品等級」的泡麵。
話題曝光後也引來不少社團成員的回應，其中就有許多老饕留言分享自己心目中價錢偏高又美味的「奢侈品」泡麵，並表示自己自從嚐鮮過高級泡麵就回不去了，「想買二箱不同口味的日清來放，整個奢侈」、「一蘭」、「滿漢御品」、「鼎泰豐紅燒牛肉麵」，另外也有網友反其道而行，曬出自己的紙本五倍券和「泡麵+罐頭」，笑稱「領了五倍券，直接財富自由，泡麵配罐頭，還一次兩個，夠奢侈吧！」。
不過也有網友笑稱應該拿五倍券購買的是高級的配料和食材，「5倍券買龍蝦，搭配來一客海鮮泡麵，再買和牛，搭配滿漢大餐」、「我五倍卷明天要去大潤發，預計3000買泡麵，500買罐頭，其他亂買」，另外營養師高敏敏也曾提醒，擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜，讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態。（編輯：楊智傑）