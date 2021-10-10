辛亥革命110年　學者：習近平定調和統強化反獨

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習近平還表示，台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。凡是「數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。
淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳接受中央社記者訪問時分析，習近平的談話基本延續任內的對台方針，即「和平統一、一國兩制」，沒有大的變化。
不過，他指出，習近平在「反獨」方面，接續7月1日中共建黨百年談話時的強硬用語，強調「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，顯然是應對當前的國際情勢，並且暗指美國介入。
國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受中央社記者採訪時也指出，與前任中共領導人胡錦濤、江澤民執政時在紀念辛亥革命週年的談話相比，習近平的說法更側重「反獨」。
他認為，這種論述差異凸顯中共現今面對「百年未有之大變局」的內外情勢。因此，習近平透過強調「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，藉此對內外宣示。
張五岳也提到，習近平強調中共「繼承孫中山先生革命事業」，又指「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」，以此強化中共促統、反獨的必然性。
王信賢則表示，習近平提到辛亥革命並未「解決中國前途命運問題」，問題在於缺乏「堅強領導、正確道路」，而這兩項則是習近平任內最強調的施政方針。
王信賢認為，習近平今天的談話延續中共建黨百年大會時的論述，強調中共執政正統性，彰顯中共帶領中國走向偉大復興，藉此為明年的中共第20次全國代表大會鋪陳。（編輯：周慧盈）1101009