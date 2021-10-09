59歲「花系列」女星近貌曝光　老友：太可怕了

資深女星向娃日前在臉書PO出與昔日「八點檔花旦」蔣黎麗的合照，讚嘆對方凍齡程度「太可怕了」，貼文釣出許多4、5年級粉絲留言，誇雙姝都是真材實料的美女，引發一波熱議。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-09 13:49:13｜2021-10-09 14:07:12
照片中，64歲向娃穿俐落套裝，與年近60歲的蔣黎麗比肩合影，好久不見的蔣黎麗頂著中長髮，略施薄妝，面帶微笑，美麗臉孔沒有太多歲月痕跡，保養得相當好，向娃盛讚好友：「一樣的淸純，一樣的漂亮，太可怕了！跟過去一樣都完全沒變！」
貼文曝光後，吸引一票粉絲留言：「確實還不錯」、「二位美女美麗動人，身材，臉蛋保持得那麼好，真是魔女」、「真的清純少女的樣子，好會保養喔」、「兩位都是真材實料的！有好多藝人把臉整到根本不能看了」，向娃也回應：「自然才是美，謝謝！」
蔣黎麗活躍於80年代小螢幕，為中視的當家花旦，演過《楚留香新傳》、《我愛芳》等電視劇，其中又以「花系列」最為人熟知，近年也在幾部偶像劇客串，不過她的感情路不順，當年閃婚後發現丈夫愛賭博，曾一夜輸掉2百萬美金（約8000萬台幣），夫妻更長達16年沒有性生活，最後蔣黎麗在兒子鼓勵下，於2009年初結束20多年破碎的婚姻。（編輯：楊穎軒）