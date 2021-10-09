旗津黑沙星座沙雕搶先登場　國慶彩蛋驚喜別錯過

高雄的10月很精采！除了話題超夯的2021國慶焰火在高雄港灣施放之外，還有一推出就秒殺的「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗活動，觀光局更加碼宣布每年最令人期待的「旗津黑沙玩藝節」即將登場！今年以星座、星際等元素作為主題，打造主雕「太空騎鯨」以及特色「12星座沙雕」，雖然活動尚未正式開始，但已讓至旗津海邊遊玩的民眾驚艷不已，加上旗津沙灘是觀賞國慶焰火的外圍最佳觀賞地點之一，邀請民眾全程戴好口罩，一起白天逛沙雕，晚上賞焰火。除此之外，今年「旗津黑沙玩藝節」更與高雄業者合作，推出「沙很大登錄抽好禮」活動，獎品總價值超過20萬，千萬不要錯過！
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-09 19:00:00
觀光局表示，今年以「星沙傳奇」為主題，打造高度超過6公尺的大型主雕以及各具特色的12星座沙雕。特色12星座沙雕融合星座特性與高雄在地文化、特色，例如愛吃美食的金牛座捧著來旗津必吃的大碗公冰，邊品嚐高雄大樹特產－鳳梨；兼具冒險、勇氣及十足行動力的牡羊座，駐足於全台首座水平旋轉橋－大港橋，欣賞高雄港水岸觀光美景…等，每座沙雕都是一個精彩的星座故事，還能探索高雄獨特美景、美食及特產，值得民眾細細欣賞，沉浸星座沙雕的奇幻世界。
為振興商圈、活絡產業發展，觀光局將於活動期間邀請旗津區、鹽埕區、鼓山區在地業者以及高雄地區旅宿業者，一同參與「沙很大登錄抽好禮」活動，凡是於活動期間至指定店家消費，憑消費發票或收據登錄活動網站，就有機會將GOGORO、iPad、Switch等總價值高達20萬的好禮帶回家，消費越多、機會越大！
觀光局提醒，過港隧道將於當日15時起開始管制，建議要前往旗津賞焰火的民眾勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；此外，因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於19時30分至21時之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。
觀光局指出，「旗津黑沙玩藝節」活動將於10月22日正式開幕，屆時除了壯闊的沙雕之外，還有更多佈置物及各種陸海空系列活動提供民眾體驗同樂，邀請民眾10月10日先到旗津沙灘賞沙雕，22日再重遊參與更多活動！最新旅遊資訊可至高雄旅遊網官網查詢。