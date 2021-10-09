LINE突傳「2字暗號」！女揭心碎真相 老司機秒搖頭勸分
通訊軟體「LINE」是台灣人手一機中最常見的應用程式，也是眾人喜愛使用的社交管道，除了能免費傳送訊息、通話外，也有不少上班族因為其方便、實用的線上視訊、收回等功能而用於公事上，不過日前卻有一名女網友發現男友手機中，除了討論公事對話外，還有與他人傳了「2字暗號」的紀錄，老司機們一看也立刻明白箇中真相，紛紛勸她分手。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 13:42:22
這位女網友先是在社群論壇《Dcard》中貼出一段節錄自男友LINE當中的對話，接著更發文好奇求助「誰可以來幫我解答什麼意思？我很困擾」，仔細查看聊天紀錄可以發現，原PO男友是傳訊息給一名叫「KIKI」的聯絡人，男友先是主動傳了「捷克」二字，對方則回傳了「你好啊」，接著便是過了9個小時後男友又主動傳了一個問號給對方遭到已讀。
一頭霧水的原PO將截圖上傳後，不少老司機看了也明白箇中真相，隨即在底下留言處解釋捷克就是「什麼都聊」的論壇，也有人會透過暗示手段進行非法性交易，更接連勸原PO早點和男友談清楚、提分手，「男友RIP，求後續」、「就外約茶啦！上面都會說什麼兼職學生，哪裡人幾歲，身材，最後一定會加一句，加我賴記得說是在捷克論壇上看到我的」。
討論串中也有苦主分享親身經驗無奈表示「我也因為前男友知道什麼是捷克」、「中間對話八成已經被妳男友這邊手動刪除訊息，所以妳再去查看的時候，會看不懂在聊什麼」、「原po可以用電腦登line，確認有沒有刪紀錄喔（除非手機把聊天室整個刪，或電腦跟手機同步刪，不然一定很精彩」，其餘網友則紛紛感嘆「看迪卡都可以知道有什麼東西可以抓男友出軌欸」、「看迪卡學劈腿，刷新知識量」。（編輯：楊智傑）