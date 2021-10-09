《魷魚遊戲》鄭浩妍7年前好狂！「女女前後露」豔照出土
▲鄭浩妍（左）曾跟李浩貞拍攝性感的畫報。（圖／Netflix、hoyeonjungpics Twitter）
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▲鄭浩妍（左）曾跟李浩貞拍攝性感的畫報。（圖／Netflix、hoyeonjungpics Twitter）
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-09 14:21:48
南韓影集《魷魚遊戲》9月17日上架後，話題度延燒至今不斷，飾演編號67的女脫北者鄭浩妍（又譯：鄭好娟）人氣水漲船高，IG追蹤數從原本開播的40萬，目前已破千萬來到1748萬，只花22天就打敗宋慧喬，榮登南韓女演員IG粉絲數冠軍。過往只出席時裝週、拍雜誌畫報的她，各款「超尺度」照片紛紛被翻出，其中為《Grazia Korea》拍的無數裸上半身美照，和《無法抗拒的他》的李浩貞上演女女裸背，更是掀起熱議。
鄭浩妍身高176公分，2013年參加《Korea's Next Top Model 4》選拔首度亮相，最終獲得第3名成績。她以模特兒出道後，只出演過美妝、旅行的節目；在2017年進軍國際，參加紐約、倫敦、米蘭、巴黎等四大時裝週，成為超級名模。她更登上不少知名時裝雜誌封面、替精品拍宣傳片，2016年她躍上國際T台，為Marc Jacobs、Fendi、Max Mara、Alberta Ferretti等品牌走秀。鄭浩妍因為《魷魚遊戲》被世界看見，今年10月6日獲LV選為新任全球大使，模特兒與演藝生涯創顛峰。 ▲鄭浩妍因出演《魷魚遊戲》爆紅。（圖／Netflix） 鄭浩妍曾為韓國《Grazia Korea》聯手時裝企業FMD拍過無數畫報，2014年跟李浩貞為藝術突破尺度，2位上半身全裸，僅以西裝外套遮住重要部位，甚至轉身裸背拍攝，畫面十分性感。 ▲鄭好娟（左）曾跟李浩貞拍攝大尺度畫報。（圖／翻攝Grazia Korea臉書、FMD官網）
演員李浩貞也是模特兒出身，但她戲齡比鄭浩妍長，2015年以夯劇《月之戀人－步步驚心：麗》展開演員之路，陸續拍攝不少戲劇與電影，其中最廣為人知的，是今年與「最美小三」韓韶禧合作的《無法抗拒的他》，他在《無法》中勇敢坦承性向與告白，比起韓韶禧面對感情懦弱退縮的模樣，更受觀眾喜愛，人氣因此三級跳，而她與韓韶禧「雙美女」的同框照，也讓不少網友封是最美的風景。
▲鄭浩妍10月成為LV新任全球大使。（圖／LV IG）
▲超模之一的李浩貞（左），跟「最美小三」韓韶禧（右圖前排左一）、楊惠智（右圖後排右上）、尹瑞雅合作《無法抗拒的他》，演員知名度漸漸提高。（圖／李浩貞IG）