宋智孝去相親！坐下秒開擇偶條件 懂道歉的男人就OK
南韓長壽節目《Running Man》（簡稱RM），本週日在中天綜合台將播出「婚姻介紹所特輯」，找來藝人成詩京、李龍真分別作為「未婚婚友公司」和「已婚婚友公司」代表，帶領《RM》男成員與宋智孝、全昭旻這對「懵瘋姊妹」相親，透過層層關卡從中找尋合適的對象，宋智孝更開出擇偶條件，若對方懂得道歉，就能獲得她的芳心。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-09 14:55:20
宋智孝演過多部浪漫愛情劇，但現實生活中的她，有不同的感情觀，面對感情抱持「隨緣」態度，點出婚姻並不是女人的必須品，活出自我的人生更為重要。宋智孝在節目中獻出「第一次」相親經驗，過程她一度太緊張：「我一坐下就想趕快回家！」還不時煩惱見到對方該聊什麼話題。
她也趁機公開擇偶條件，期盼遇見能理解自己、尊敬自己的男人，但眾人談及「怎麼樣才算是好男人？」宋智孝隨即脫口：「懂得道歉的男人！」一旁的李龍真為博得她的歡心，立刻以「對不起」作為歌詞即興哼唱，突如其來的舉動，成功逗樂宋智孝。
為了製作這集內容，製作單位蒐集觀眾所面臨的感情困擾作為討論題材，當談論對「吵架」的看法時，有著愛家、愛妻優良形象的劉在錫表示：「夫妻之間因為小事而有爭執是很正常的，在我看來，合得來才可能吵架。」他更以自身經驗為例，有一次和太太在溫度上的想法產生分歧，他覺得悶熱想開空調，太太不願意，最終他選擇獨自走到戶外吹風，避掉衝突的處理方式引起眾人讚賞，他也透露：「因為這個家的主人是我妻子！」言語中充滿濃濃愛意。《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台播出。