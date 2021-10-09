男童搭電梯尿急！忍不住「淋濕面板」 下秒炸出一團火球
電梯為了安全，大多會在操作面板上設有對講機、緊急呼救鈴，日前在中國安徽就有名男童獨自搭乘電梯時，因為一時尿急加上衛生知識不足，竟然選擇朝著操作面板「解放」，導致內部短路還炸出一團火球，男童更是直接被困在電梯內，連呼救鈴都失效，所幸最後有名外送員聽見男童的呼叫，這才順利將他救出。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 16:04:34｜2021-10-09 17:10:49
中國安徽本月6日發生一起社區電梯故障事件，不過造成短路故障的原因竟然是社區一名男童，從監視器畫面可以發現，該名男童當時從20多樓高處搭乘電梯，當電梯門關上時，他還一度想用手將門拉開，沒想到過不了多久，男童疑似忍不住了，只好「原地解放」，殊不知他解放的位置實在太過尷尬，操作面板竟然劈啪作響，隨即更起火爆炸出現巨大火球。
突如其來的意外嚇得男童連忙退後兩、三步，沒想到電梯也跟著故障，在大樓的5樓停止運作，男童當下更恐懼的放聲呼救，幸好當時一名外送員在電梯門外經過，聽見裏頭傳來孩子的呼叫，趕緊撥打電話通報管理員，男童這才化險為夷平安獲救。畫面曝光後，也讓不少中國網友相當錯愕，紛紛表示「要不是外賣員發現差點被活活燒死啊」、「真是太危險了」。
事實上，新北市消防局就曾指出，若民眾遇到電梯發生故障停止運轉的情況，首先要注意保持冷靜切勿驚慌，保留體力並迅速利用對講機或行動電話向外求援；此外，梯車廂不是全密閉空間，不會有窒息的問題，切記千萬不可隨意撬開閘門、試圖攀脫困，避免發生危險。（編輯：楊智傑）