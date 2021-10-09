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《魷魚遊戲》玻璃師兒子被打死！難過寶貝看不到爸爸演出

▲李尚熙在《魷魚遊戲》飾演救人的玻璃師傅；戲外卻有悲傷故事。（圖／Netflix）
▲李尚熙在《魷魚遊戲》飾演救人的玻璃師傅；戲外卻有悲傷故事。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-09 16:23:51

南韓影集《魷魚遊戲》享譽國際，劇中綠葉全部成名，其中在第7集關卡「墊腳石橋」拯救玩家的編號17玻璃師傅李尚熙（音譯），近期也受邀上節目，談到10年前，17歲兒子在LA被同學打到腦死、2天後去世的事件；他被問到如果兒子還活著，應該會跟朋友炫耀：「《魷魚遊戲》的玻璃師傅是我爸爸！」一番話惹人鼻酸。

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▲李尚熙因為《魷魚遊戲》，兒子死亡之謎再浮上檯面。（圖／翻攝每日經濟）
▲李尚熙因為《魷魚遊戲》，兒子死亡之謎再浮上檯面。（圖／翻攝每日經濟）
李尚熙演過無數電影、電視劇，但幾乎以綠葉配角居多。他在《魷魚遊戲》中擔任編號17的參賽者「玻璃師傅」，鏡頭於第7集的關卡「墊腳石橋」公開，他以任職玻璃工廠30年的經驗，拯救主角們通過玻璃橋，但自己下場淒慘無比，讓人印象深刻。李尚熙也因此打開名氣，並受節目《近況奧運會》邀請談近況，重提10年前兒子過世的故事。

李尚熙為了查明兒子死亡真相，2016年在節目《想知道真相》公開訴訟，透露兒子2010年12月，在美國洛杉磯就讀高中，但與同學發生爭執，兒子被擊中頭部倒地，緊急送醫遭醫生宣判腦死，2天後身亡，得年17歲。當地警方接受同學說詞「是李尚熙的兒子先動手」，出於防衛而不予起訴。直到2011年，加害同學到南韓讀大學，李尚熙2014年向檢察官提出重啟調查申請，時隔3年決定將埋葬的兒子進行驗屍，事件再引起關注，網友難過表示：「原來還有這一段故事！」、「聽完好心痛！」

▲李尚熙上節目勇敢談及兒子過世的事情。（圖／근황올림픽 YouTube）
▲李尚熙上節目勇敢談及兒子過世的事情。（圖／근황올림픽 YouTube）
李尚熙坦言跟老婆每天都很想念兒子，次數不下10遍，感嘆：「人生真的好殘忍。」但他也漸漸放下悲傷，透露因為《魷魚遊戲》的關係，有被路人認出，「我自己也嚇一跳，我是還沒看過魷魚遊戲，但朋友都會傳照片給我看」。他很感激《魷魚遊戲》導演給他出演機會，表示：「不管是什麼角色，不管是什麼條件，只要有作品可以拍，我就很滿足了！我也沒想到這會是一個這麼了不起的作品。」

李尚熙被主持人問到，現在《魷魚遊戲》爆紅，如果兒子還活著的話，他會有什麼反應？李尚熙答覆：「他應該會跟朋友炫耀『《魷魚遊戲》的玻璃師傅是我爸爸』吧。」他也感激網友留言給他鼓勵，自己每天都會反覆讀訊息，發誓會為了大家，努力過好生活、給各位帶來幸福。

▲李尚熙因為《魷魚遊戲》受到關注。（圖／Netflix）
▲李尚熙因為《魷魚遊戲》受到關注。（圖／Netflix）
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