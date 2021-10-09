COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣炸雞界霸主？老饕指「4間」吃到狂吮指：冷掉一樣香

▲一名網友好奇詢問「台灣炸雞界的霸主是誰？」而引來老饕討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友好奇詢問「台灣炸雞界的霸主是誰？」而引來老饕討論。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-09 16:58:42

台灣有不少人相當喜愛吃炸雞，現炸香酥的口感配上冰涼的飲品，總是讓饕客一嚐停不下來。不過，就有一名網友好奇詢問「台灣炸雞界的霸主是誰？」而引來老饕們分享心目中的答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示在台灣炸雞選擇相當多樣，「有連鎖速食店，也有路邊攤，或是傳統炸物小吃店，甚至在超商或超市也可以吃到微波炸雞」。這就讓他好奇詢問「那麼請問大家覺得炸雞霸主是哪家呢？」

▲一名網友好奇詢問「台灣炸雞界的霸主是誰？」而引來老饕討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友好奇詢問「台灣炸雞界的霸主是誰？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一曝光，其中網友們紛紛點名連鎖速食店「胖老爹」和「拿坡里」，直言「我大學時附近的胖老爹真的讚」、「只推胖老爹跟麥當勞」、「這題我選胖老爹」、「胖老爹好吃」、「胖老爹看店」、「以上推文的一定都沒吃過拿坡里的炸雞」、「唯一支持拿坡里」、「拿坡里，冷熱一樣好吃」。

其中也有老饕大推「德州美墨」和「昌平炸雞王」，「德州美墨跟拿坡里」、「現在就美墨」、「昌平和特價的拿坡里」、「只推昌平啊」、「昌平好吃」、「昌平！吃到一直吮指」。

除了上述答案，也有網友提及其他店家，直言「炸雞洋行」、「認真回答，丹丹的炸雞」、「21風味館蠻大塊」、「肯德雞要現炸的才好，麥當勞調味不錯但炸皮越來越厚」、「台南8818，炸雞超猛」。（編輯：陳雅雲）



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀