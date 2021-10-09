羽球／慘遭「讓二追三」！中華隊湯盃小組賽慘遭泰國逆轉

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第二場由剛在東京奧運拿下男雙金牌的李洋/王齊麟出戰Supak Jomkoh/Tanupat Viriyangkura，雖然首局一開始比分打得比較接近，但他們找回默契和感覺後，就迅速拉開比分，以21:15、21:12揚長而去。
第三點上場的是「羽球王子」王子維，對上的是泰國新星Kunlavut Vitidsarn，這場也是打得昏天暗地，首局王子維在挽救兩個局點之後，可惜還是以22:24敗下陣來。
次局王子維一開始就陷入比分的落後，並且在技術暫停後有被越拉越開的趨勢，雖然他試圖力挽狂瀾，但還是讓對方拿到3個賽點，並且最終以17:21輸掉。
第4點雙打由李哲輝/楊博軒對上Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh，兩人開賽被對手打了一波11:4的攻勢，雖然後面急起直追，仍然先以18:21落敗。次局兩人很快就陷入大分差，以17:21讓出。
關鍵第5點由亞柏好手戚又仁對戰31歲的泰國老將Suppanyu Avihingsanon，他頂住巨大的壓力，首局先以21:11贏下，次局一度拚到賽點，但最終被老江湖的對手以25:23扳回一城。
決勝局，戚又仁感覺上氣力放盡，節奏被對手完全拿走，最終以12:21輸掉。這場輸掉之後，中華隊面臨非常大的壓力，之後面對實力強勁的印尼非勝不可，才有機會從小組出線。