《機智醫生》展開1日3餐山村生活　5人幫午飯煮到晚上！

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除了柳演錫，其他4人在大雨中抵達山村小屋，興奮參觀完周遭環境後馬上著手架雨棚、生火，並決定午餐菜單，打算以簡單的辣醬麵疙瘩和白菜煎餅，開始他們山屋生活，沒想到無縫接軌的安排，令所有人暈頭轉向，手忙腳亂的鄭敬淏在揉麵團過程灑了一身麵粉、打翻水瓶，搞笑表現引起田美都關心：「敬淏啊！你沒事吧？」
以《一日三餐》為原型的《機智的山村生活》，讓演員充分感受到專注在三餐的勞動魅力，眾人光準備第一餐就花不少時間，回過神已經下午4點，「好奇寶寶」鄭敬淏問題不斷，詢問羅PD一天是否要吃兩餐，製作人回答：「這節目一天就是要吃三餐啊」、「不吃晚餐嗎？」讓鄭敬淏只好點頭喃喃自語：「得吃啊！晚餐還是要吃的。」
鄭敬淏不死心繼續提問：「這樣慢慢做（午餐）到晚上，吃晚餐就算結束了嗎。」小聰明卻遭羅PD識破：「一般是在洗完碗後，你們就要開始準備晚餐囉！」他聽完瞬間露出茫然表情，曹政奭也問羅PD：「我們是來療癒身心的吧，對嗎？」對方立即回應：「政奭啊！你好好想一下，你現在完全沒有任何想法吧？這就是療癒啊！」田美都、金大明紛紛說：「我都忘記自己肚子餓了，也忘了自己沒睡覺」、「甚至忘記昨天還在拍攝」，恍神的回答引發眾人大笑。
製作單位也準備「99S樂團」風格的卡帶與CD，包含電視原聲帶女王Gummy早期的專輯，調皮的鄭敬淏吵著要聽Gummy姐姐的歌曲，卻引來Gummy老公曹政奭阻止：「不要啦！我會尷尬！」但一聽到老婆的歌聲，臉上忍不住露出燦爛笑容，一邊說：「心情好微妙啊，竟然在錄節目的時候聽到。」不自覺流露出對另一半的愛意。《機智的山村生活》首集缺席的柳演錫，以及劇中女友申鉉彬都將於下週登場，每週六可至愛奇藝國際站、friDay影音收看。