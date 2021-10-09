《魷魚遊戲》16分鐘番外篇來了！6玩家輸慘 全殘酷懲罰
南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中演員「警察俊昊」魏嘏雋、「67號姜曉」鄭浩妍、「101號張德秀」許成泰、「212號韓美女」金姝怜、「199號阿里」崔帕西阿努潘、「240號智英」李瑜美等6人，戲外再接受邀請，換上新背號挑戰劇中第二關卡「椪糖」，眾人為了贏無所不用其極，最後全部仍失敗淘汰，總長16分鐘的片段笑料百出。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-09 18:41:33
魏嘏雋、鄭浩妍、許成泰、金姝怜、崔帕西阿努潘、李瑜美等6人，戲外受邀挑戰《魷魚遊戲》中第二關卡「刮糖餅」比賽，工作人員貼心準備打火機、水槍、細針等道具，睜一隻眼閉一隻眼讓參賽者作弊，而眾演員挑戰同時，必須邊玩邊回答問題。
6人被問到在片場的心情，紛紛表示愉悅；魏嘏雋自認體力好、鄭浩妍是專業模特兒、保持不動是小意思，所以2人挑戰123木頭人的話，絕對不會輸；阿里則對拔河有信心。而金姝怜跟許成泰則表示，因劇爆紅後，IG收到不少海外粉絲私訊，受寵若驚。
演員們為了贏，燒細針、狂舔糖餅、噴水樣樣來，最終全員仍輸慘，他們接受跳舞30秒、用身體擺出魷魚遊戲形狀、戴上魷魚面罩宣傳《魷魚遊戲》等懲罰，16分鐘宛如番外篇的片段，十分逗趣。《魷魚遊戲》全9集可至Netflix收看。