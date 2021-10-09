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梁朝偉有望回歸漫威宇宙　凱文費吉曝真實心聲

▲梁朝偉在《尚氣》中表現亮眼，展現巨星風采。（圖／迪士尼提供）
▲梁朝偉在《尚氣》中表現亮眼，展現巨星風采。（圖／迪士尼提供）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-09 19:00:22

華特迪士尼所屬的影音串流平台Disney+將於11月12日在台灣上線，並在昨（8）日舉辦上線記者會，其中漫威影業總裁凱文費吉跨海連線，被記者問到梁朝偉是否有望再次出現在漫威宇宙相關作品，凱文費吉也對此做出回應。

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▲漫威總裁凱文費吉向NOWnews讀者問好ㄛ。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲漫威總裁凱文費吉透露自己也很欣賞梁朝偉。（圖／香港迪士尼樂園提供）
59歲的梁朝偉早已是無數影迷心中的天王巨星，這次他在漫威電影《尚氣與十環傳奇》飾演「文武」，除了是梁朝偉出道40年首次挑戰反派角色外，也是他進軍好萊塢首部作品，該片播出後大受好評， 繳出一張漂亮的成績單。但文武在電影最後領便當，讓不少粉絲感到不捨。凱文費吉表示，當初梁朝偉點頭答應演出時，他自己也感到非常不可思議，且對梁朝偉讚不絕口。至於文武是否有望發展出其他作品，除了要看梁朝偉本人意願外，凱文費吉則說：「我也希望！」並未把話說死。

▲Disney+訂閱用戶將可以欣賞一系列優質的影音內容，共計超過1200部電影和1.6萬集以上的影集。（圖／華特迪士尼提供）
▲Disney+訂閱用戶將可以欣賞一系列優質的影音內容，共計超過1200部電影和1.6萬集以上的影集。（圖／華特迪士尼提供）
華特迪士尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩表示：「Disney+ 在台灣的正式上線，將為所有年齡層的觀眾提供令人興奮、豐富的娛樂影音內容庫。我們迫不及待地要為台灣觀眾帶來這些由世界上最才華洋溢的創作者和作家所創作、來自迪士尼旗下標誌性品牌及角色系列精彩絕倫的故事。」屆時台灣觀眾可以欣賞來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌的電影和影集內容。

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