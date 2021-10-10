英國海軍積極部署印太　參謀長：應善用非正式結盟

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他9月接受日經亞洲（Nikkei Asia）採訪時曾表示，台灣海峽是「自由開放印度太平洋的一部分」，是不同國家可以利用的航路。
英國海軍近期在印太區域聯合多國軍力行動。根據「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）7日所刊登對拉達金的專訪，英國海軍致力追求行動的敏捷、靈活性，以及與盟友和夥伴的高度「操作互通性」、「裝備相容性」與聯合行動的戰術彈性。這最終有助達成行動的「不可預測性」。
正在印太區域活動、英國最先進的伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群的編隊和編制包括美軍戰機、驅逐艦和陸戰隊隊員，以及荷蘭海軍巡防艦。
拉達金說，當他看著伊麗莎白航艦，他會思考，甲板上「是美軍陸戰隊、英國海軍或空軍的飛機，這問題重要嗎？當你考量到一個事實，也就是有兩個國家共同在其中一個國家的航艦上執行任務，問題就顯得重要許多，因為這顯示兩國彼此高度信任，而這需要驚人投資才能達成」。
伊麗莎白航艦打擊群的設計構想容許不同國家的軍力依需求，機動性加入或退出編隊。拉達金指出，不以協定、條約等剛性框架約束其他國家，這讓它們更容易與英國聯合行動，也容許更多國家加入英國行列。
他說，這樣的彈性框架讓不同國家之間可以有相對開放的對話，且這些對話「非常自在」、「沒有一堆包袱」。他說，這些對話不是這樣的風格「如果這次不和我一起，你就不用和我玩了」。
拉達金指出，英國海軍未來宜在太平洋地區持續善用各項非正式結盟，並在近似北大西洋公約組織（NATO）、受條約規範的剛性組織框架外，與各國船艦共同執行任務。他說，英美澳AUKUS三方安全聯盟、美印日澳四方安全對話（Quad）都是好例子。
拉達金指出，非正式結盟可以被定義為是理念相近國家、海洋民主政體，或者是具共享價值與利益國家的結盟，「無論拿什麼容器裝它們都可以」，除了有Quad，也可以有Quad＋。
針對AUKUS，拉達金表示，英國、美國、澳洲是理念相近國家，且可快速集結、共同擬定計畫，在相對單純的三方緊密結構下，也不需受制於其他國家是否配合行動及冗長的多邊商議過程。
根據USNI News的報導，隨著英國擴大在太平洋地區的部署，英國海軍勢必將在穩定部署（戰略可預測）與行動不可預測之間尋求平衡。（編輯：陳惠珍）110100