熊熊親眼目睹妹妹輕生　痛哭失聲：我救不了她

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她認為沒讀大學不要緊，能讓爸媽有面子的事情，就交給弟弟妹妹去做，所以她努力賺錢供他們讀書，來完成爸媽的願望。熊熊透露跟家人不擅表達愛意，跟妹妹相差7歲，年紀懸殊使得互動有代溝，「我跟妹妹都不會說心事，她換衣服也都要去隔壁換，是個很ㄍㄧㄥ的人。」妹妹也曾表示想讀法律系，她覺得當法官可以賺大錢，殊不知高估自己能力，事情超出能力所及，導致她壓力大罹患憂鬱症，時常威脅爸媽鬧自殺。
熊熊不滿妹妹的行為，指責她不孝順，加上從未遇過憂鬱症患者，所以忽視妹妹的求救訊號，「我那時候好生氣，我對妳這麼好，只求妳不要讓家人難過，但我真的不知道他壓力這麼大。我很自責，我妹妹是在我面前做了那件事，然後我還救不了她，我前一天還在幫她敷臉，我們一起摺衣服，隔天就在我面前走了」。
熊熊經歷過家人離世的悲痛經驗，周遭朋友也曾因罹患憂鬱症離開人世，讓她對於憂鬱症有更加的了解與認識，意識到不能輕忽任何人所發出的求救，呼籲大家要謹慎看待憂鬱症的嚴重性，適時的關心朋友與家人。
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