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熊熊親眼目睹妹妹輕生　痛哭失聲：我救不了她

▲熊熊談到妹妹輕生的事，難過流淚說不出話。（圖／命運好好玩YouTube）
▲熊熊談到妹妹輕生的事，難過流淚說不出話。（圖／命運好好玩YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-09 20:25:44｜2021-10-09 20:47:11

熊熊（卓毓彤）有著甜美外貌與姣好身材，加上樂觀爽朗的性格，深受不少粉絲喜愛，但她昨（8日）上《命運好好玩》時，罕見展露脆弱的一面，她表示小自己7歲已離世的妹妹，當年是在她面前輕生離世，熊熊話說一半哽咽流淚，難過自責：「我救不了她，就在我面前走了。」

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▲熊熊透露只有整牙，沒有動其他地方。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊長相甜美，性格開朗，擁有不少粉絲支持。（圖／熊熊臉書）
熊熊透露小時候家裡貧窮，於是國中出來半工半讀賺學費、幫家裡還債、負擔弟弟妹妹生活與學雜費，「我不覺得辛苦，就是想說出去幫忙賺錢，我就是一直在工作，我也不羨慕其他人，因為我是家裡的老大」。熊熊也因為學費問題，放棄讀大學，自爆過去打工項目包羅萬象，美髮店、服飾店、飾品店、美妝店、賣鞋、醫美、中醫診所都待過，直到找到正職，才開始把一半的薪水給父母。

▲熊熊自責救不了妹妹。（圖／命運好好玩YouTube）
▲熊熊自責救不了妹妹。（圖／命運好好玩YouTube）
她認為沒讀大學不要緊，能讓爸媽有面子的事情，就交給弟弟妹妹去做，所以她努力賺錢供他們讀書，來完成爸媽的願望。熊熊透露跟家人不擅表達愛意，跟妹妹相差7歲，年紀懸殊使得互動有代溝，「我跟妹妹都不會說心事，她換衣服也都要去隔壁換，是個很ㄍㄧㄥ的人。」妹妹也曾表示想讀法律系，她覺得當法官可以賺大錢，殊不知高估自己能力，事情超出能力所及，導致她壓力大罹患憂鬱症，時常威脅爸媽鬧自殺。

熊熊不滿妹妹的行為，指責她不孝順，加上從未遇過憂鬱症患者，所以忽視妹妹的求救訊號，「我那時候好生氣，我對妳這麼好，只求妳不要讓家人難過，但我真的不知道他壓力這麼大。我很自責，我妹妹是在我面前做了那件事，然後我還救不了她，我前一天還在幫她敷臉，我們一起摺衣服，隔天就在我面前走了」。

熊熊經歷過家人離世的悲痛經驗，周遭朋友也曾因罹患憂鬱症離開人世，讓她對於憂鬱症有更加的了解與認識，意識到不能輕忽任何人所發出的求救，呼籲大家要謹慎看待憂鬱症的嚴重性，適時的關心朋友與家人。

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