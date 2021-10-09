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國慶晚會在竹市　蔡英文：堅守自由前線、為世界貢獻更多

▲總統蔡英文抵新竹市，出席國慶晚會。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文抵新竹市，出席國慶晚會。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-09 20:24:24

總統蔡英文今（9）日晚間前往新竹出席「2021民主大聯盟 世界加好友」國慶晚會時表示，台灣會持續努力，堅守民主自由的前線，並透過共同的價值，與國際夥伴加強合作，為世界做出更多貢獻。

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蔡英文今日於國慶晚會致詞時表示，今年的國慶晚會，特別選在新竹市舉行。新竹市是台灣產業連結世界的重要基地，這些年來新竹市長林智堅和市府團隊認真打拚，還有立法院民進黨團總召柯建銘在中央積極爭取經費，讓新竹市不斷進步發展。

蔡英文說，先前她到新竹市看見80多年歷史的新竹市立動物園重新開幕了；魚鱗天梯的美景、風箏賽場裡的海風，以及大人陪伴小孩玩樂的歡笑聲，都讓她印象深刻。這裡就是一個延續幸福、充滿微笑的城市。

蔡英文提到，國慶晚會所在的位置，是空軍新竹基地。這幾年，她很常到各地的營區去看國軍的訓練與整備。在天空上，看見了空軍戰機，充分掌握了空域的防衛；當空域遭到侵擾時，我們國家的飛行員總能在第一時間起飛固守，捍衛領空。在陸地上，看見了陸軍步兵、裝甲兵、砲兵等單位，頂著烈日，全副武裝進行防禦演練，保衛國土。在水面上，看見了海軍各型軍艦上的弟兄姊妹，必須適應狹窄的生活空間，克服惡劣海象的挑戰，出海執行巡防任務，守護海疆。

蔡英文說，我們的國軍，為了保衛國家，以艱苦訓練的日常，撐起了我們的如常。此刻，國軍官兵也正在堅守崗位，守護國家；她也特別肯定並感謝國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡英文提到，這次的國慶主題是「民主大聯盟．世界加好友」，呈現出我國跟民主夥伴相互扶持，形成「善的循環」，也深化彼此的情誼。這一年多來，因為有全國人民團結守住疫情，讓我國能向國際伸出援手，捐贈防疫物資；當國內需要疫苗時，也獲得來自國際的疫苗支持。台灣會持續努力，堅守民主自由的前線，透過共同的價值，跟國際夥伴加強合作，為世界做出更多貢獻。

蔡英文特別感謝僑胞朋友，排除萬難，回國參加國慶，也謝謝他們在國外為台灣打拚，拓展台灣的能見度。最後，蔡英文提到，今晚新竹市政府籌備了許多節目；除了新竹青年國樂團及欣蕾舞蹈團演出，還有很多精采的表演，祝福大家有個美好的夜晚。

包括總統府秘書長李大維、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、僑委會委員長童振源、內政部次長陳宗彥、文化部次長蕭宗煌、林智堅、柯建銘、立法委員鄭正鈐、邱顯智、賴香伶、高虹安等人也出席活動。

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