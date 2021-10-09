PLG／樂觀看待薪資公開壓力　高國豪：受肯定就要當榜樣

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不過其實公開薪資上一把雙面刃，雖然一方面能鼓舞球員、提供外界做為檢視和討論的依據；但也會讓球員本身承受莫大的壓力，若是無法打出理想的成績，表現恐怕就要被拿放大鏡來檢視。
高國豪談到此事時，直言自己真的很感謝球團的肯定，拿到這麼大的合約確實有些訝異，無論如何這都是值得高興的事。至於關於承受壓力的部分，他則是認為就是保持平常心就好。
「個人表現肯定有時好、有時壞，每個人的生涯都不可能一直處在巔峰，其實就是不斷的去調整自己，心態也是要盡量保持在正面。」高國豪說，壓力一定會有，但就是看自己怎麼去釋放，「畢竟球團看重我，我也要成為一個榜樣，無論是在比賽或生活中都一樣。」
上賽季場均12.4分、4.4助攻與2.6抄截，獲選新人王，也進入年度防守第一隊，高國豪年紀輕輕，但在攻防上都已獲肯定。新賽季他也希望自己能提升外線穩定度，把自己的三分威脅再往上提升。
高國豪說，「我把休賽季的功課放在投籃上面，因為看我上賽季的數據，命中率確實是蠻低的。因此趁這個機會有調整一些投籃姿勢，希望把射程拉遠。另外，也想把投籃選擇變得更理想。」
投入職業第一年就打出很好的表現，高國毫無疑是新生代年輕球員的一個表率。今天在和政大進行「大獅盃」比賽之後，他也勉勵之後想要投入職籃的學弟們，「要把心態端正，不要給自己太大壓力，放寬心去學習，相信一定能看到自己成長的軌跡的。」