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PLG／樂觀看待薪資公開壓力　高國豪：受肯定就要當榜樣

▲新竹攻城獅高國豪。（圖／吳政紘攝）
▲新竹攻城獅高國豪。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/新竹報導

2021-10-09 20:39:07

新竹街口攻城獅在休賽季時，決定公開全隊薪資，其中高國豪簽下5年3500萬美元的巨額合約，為全隊本土球員最高。外界有些人認為球團此舉可能適得其反，讓自家球員承受太大的壓力，不過他本人今(9)日受訪時直言感謝球團肯定，也願意樂觀看待外界的檢討和批評。

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在P. LEAGUE+職籃首季結束後，攻城獅喊出「薪資透明化」的口號，在和內部討論及徵詢球員本人同意後，決定自行公開合約內容。高國豪上賽季表現有目共睹，拿下個人獎項的同時，在隊內商品銷售榜也名列冠軍，球隊因此決定將他確立為核心，提前和他換約，5年總價高達3500萬元，今年年薪則是500萬元，之後逐年增加100萬元。

不過其實公開薪資上一把雙面刃，雖然一方面能鼓舞球員、提供外界做為檢視和討論的依據；但也會讓球員本身承受莫大的壓力，若是無法打出理想的成績，表現恐怕就要被拿放大鏡來檢視。

高國豪談到此事時，直言自己真的很感謝球團的肯定，拿到這麼大的合約確實有些訝異，無論如何這都是值得高興的事。至於關於承受壓力的部分，他則是認為就是保持平常心就好。

「個人表現肯定有時好、有時壞，每個人的生涯都不可能一直處在巔峰，其實就是不斷的去調整自己，心態也是要盡量保持在正面。」高國豪說，壓力一定會有，但就是看自己怎麼去釋放，「畢竟球團看重我，我也要成為一個榜樣，無論是在比賽或生活中都一樣。」

上賽季場均12.4分、4.4助攻與2.6抄截，獲選新人王，也進入年度防守第一隊，高國豪年紀輕輕，但在攻防上都已獲肯定。新賽季他也希望自己能提升外線穩定度，把自己的三分威脅再往上提升。

高國豪說，「我把休賽季的功課放在投籃上面，因為看我上賽季的數據，命中率確實是蠻低的。因此趁這個機會有調整一些投籃姿勢，希望把射程拉遠。另外，也想把投籃選擇變得更理想。」

投入職業第一年就打出很好的表現，高國毫無疑是新生代年輕球員的一個表率。今天在和政大進行「大獅盃」比賽之後，他也勉勵之後想要投入職籃的學弟們，「要把心態端正，不要給自己太大壓力，放寬心去學習，相信一定能看到自己成長的軌跡的。」

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