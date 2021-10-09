國慶大會明登場　史上最大國旗正式亮相

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國慶大會序幕暖場階段，三軍樂儀隊表演曲目包含蕭煌奇、茄子蛋等人作品，以及紀錄片「看見台灣」片尾曲「拍手歌」，儀隊官兵將採「拍槍」呈現；另外，TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也將帶來熱鬧演出。
進入國慶大會表演階段，開場將由衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團領唱國歌。
同一時間，國軍CH-47直升機將吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的巨幅國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，飛越總統府前廣場上空。
到了主題表演階段，將延續體育熱潮，由東京奧運、帕運英雄車隊開場，接著由海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」以「陸上行舟」方式參演，艦上則站著海巡署人員和海巡特勤隊成員，並展示旋翼型無人載具及緝毒犬。
國軍主題表演部分，空中預計有CH-47運輸直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機、B-1900C行政專機、C-130H運輸機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰機、AT-3教練機與AS-365海豚直升機參與。
地面部隊則有雲豹甲車、雄風三型飛彈車、雄風二型攻船飛彈車、天弓三型防空飛彈車等，依序經過舞台前方，最後將由雷虎小組壓軸衝場、施放彩煙，為110年國慶大會劃下句點。（編輯：林克倫、康世人）1101009