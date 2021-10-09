PLG／林宜輝加入攻城獅沒有磨合期　教練、隊友都稱讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
攻城獅上半場團隊防守溝通不良且專注度不足，讓政大雄鷹張鎮衙與蔡宸綱聯手砍進5顆三分球。經過總教練林冠綸耳提面命後，攻城獅防守端回魂，帶著9分領先進入下半場。易籃後，政大再度展現多次團隊配合與精準外線，於第三節末反超比數。但副隊長陳堅恩與老將林宜輝於末節跳出掌控比賽，以連續三分破網與多次強攻籃下打出20:0攻勢擴大領先分差，終場攻城獅以100:78獲勝。
林冠綸總教練賽後表示：「今天球員在專注度與心態還需要再加強，以我對他們的信心，應該要呈現更棒的球賽內容。今年我們補進了宜輝、少傑與雲豪，未來這幾場大獅賽會著重在各種不同組合的搭配，期待這成熟球員能帶給球隊更多化學變化，幫助年輕球員提升解讀比賽的能力。」
總經理高景炎則是認為，林宜輝這樣有經驗的球員，很容易就能適應融入一支新球隊，「我不怎的擔心宜輝，因為他知道自己打球的節奏，有人說他剛加入球隊時有點過重，但他現在練球完還會主動去跑步，希望在開季前能完成減重，這些老將都很自律，等到一個職業環境，很珍惜這樣的舞台。」
而控衛田浩則是說，自己和新加入的「老大哥」配起來沒有問題，而且還從他們身上學到很多，「他們資歷比我們豐富，很多東西他們會教我們，跟他們打起球來很舒服，他們也會指導我們。」
此次大獅賽為政大首度造訪攻城獅主場館，陳子威總教練認為從一踏進場館，就完全感受到高規格的氛圍與攻城獅球團的用心經營，這會讓學生球員對於職涯有更具體的目標「只要你肯拚，職業的舞台就在這等你」，對大專籃球更是一大助力。