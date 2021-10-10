台北電影獎／《緝魂》6項全槓龜 張震沒拿影帝原因曝光
第23屆台北電影獎昨（9）日在三立電視台舉辦，最後由邱澤拿下影帝、陽靚拿下影后，最大獎的百萬首獎由《捕鰻的人》獲得，最大贏家則是拿下4項大獎的《消失的情人節》。至於遺珠則是入圍6項，最後卻全數槓龜的《緝魂》，對此評審團主席王童在後台接受媒體訪問時，也透露自己很欣賞這次張震在《緝魂》裡的表現，可惜每個評審對於美的定義不同。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-10 02:31:04｜2021-10-10 02:44:38
王童表示，雖然自己是評審團主席，但也只有一票，而且必須尊重每個評審的喜好，但他大力讚賞張震這次的演出非常有突破性，「是非常好的演員，不管心智或是外在都努力表演。」邱澤在《當男人戀愛時》中的角色表現討喜，第一、二輪投票票數都有10票，因此獲得影帝寶座。
許哲嘉執導的紀錄片《捕鰻的人》拍攝時間長達5年，今晚獲得「最佳紀錄片」和「最佳攝影」，最後還奪下最大獎「百萬首獎」，對此許哲嘉表示：「台灣有很多傑出的紀錄片工作者很努力，用自己的生命、美學勞動著。」至於「卓越貢獻獎」得主黃建業接受訪問時則說：「電影不單只是行業，而是所有人的文化，最為撫慰、療癒效果的藝術，慢慢我感覺到這些東西極為重要，不得不說我很喜歡電影，那是我真正的貢獻。」