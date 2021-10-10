PLG／休賽季改變飲食練體態　田浩戒掉奶茶改喝豆漿

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今天和母校的學弟交手，田浩直言「大家真的進步了很多」，也感謝教練團願意給自己機會在這麼有意義的一場比賽中先發，「其實我才剛從傷勢中恢復，所以謝謝綸哥讓我先發上場。不過可惜我身為控球失誤還是有點多，第一線就丟球很不應該。另外，在組織領導上我應該要再更大膽一點，這都是該改進的部分。」
田浩之前在練習時不慎傷到了腳踝，休息了相當長的一段時間，目前也還再找回比賽節奏。他也笑著透露因為沒辦法練球，所以身體胖了不少，還好最近努力鍛鍊、有把體態給調整回來。
「其實疫情那一段時間我身材沒怎麼走樣，但就是受傷後不能動，就胖得比較快。」田浩表示，在進入職業之後，明白身體管理是延長生涯以及提升場上表現很重要的關鍵，也感謝攻城獅的體能教練幫助自己在這一方面有所加強。
「主要是針對飲食吧，就是要少糖，我現在戒掉奶茶一段時間了。現在唯一喝糖的飲料應該就是低糖豆漿吧。」田浩笑說自己以前從來不敢喝豆漿，但現在為了訓練需要，因此開始嘗試。
田浩說，攻城獅有很多學長在這方面都很有自己的見解，總教練林冠綸體態也保持得不錯，自己就是向他們學習。「教練和學長不會害我們，所以就是去和他們請教哪些可以吃，哪些不能吃。」
剛進職籃田浩身材比較瘦小一些，他也表示自己有在增肌，自己這一套飲食菜單不會減體重，主要是把體脂降下來，恢復到受傷前的身體狀態，甚至再往上提升。ˊ