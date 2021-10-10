凝聚國內共識　蔡英文提「四個堅持」捍衛國家主權

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蔡英文說，這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。
蔡英文表示，八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍。半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨。鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人，温貞菱的母親是菲律賓華人，父親是客家跟日本的混血。不久前才離開我們的棒球選手王光輝，則是阿美族人。
「國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒。這就是我們榮辱與共的情感。」蔡英文說，在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。
蔡英文強調，過去這72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是「確保主權、捍衛國土」。這個信念，是讓台灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵，也是72年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎，更是一代又一代台灣人民的堅持。
蔡英文說，這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場。各位的出席，是台灣民主美麗的風景。政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。
蔡英文表示，我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。
蔡英文說，我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。