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引入社會力化解分歧　蔡英文盼剩餘任期中完成憲政改革

▲總統蔡英文盼引進社會力化解分歧，並在任內完成憲政改革。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）
▲總統蔡英文盼引進社會力化解分歧，並在任內完成憲政改革。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-10 11:40:08｜2021-10-10 11:51:44

總統蔡英文今（10）日發表「共識化分歧 團結守台灣」國慶談話。她表示，從其2016年上任開始，就致力於貿易多元化、產業創新、能源轉型、人才培育及引進，讓國人看到台灣經濟結構的正向轉變。

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蔡英文說，這幾年來，面對全球經濟變局，政府協助台商大量回流，加速產業轉型，一舉翻轉過去30年，因為過度依賴單一市場所造成的經濟成長緩慢，以及資金和人才外流的問題。今天台灣經濟的表現，不僅重回亞洲四小龍之首，而且吸引全世界的目光，這證明了，台灣有能力創造更有韌性、更自主的經濟發展模式。

蔡英文說，台灣走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。各位親愛的國人同胞，世界的大門已經為我們打開，我們要堅定走下去，讓台灣經濟在下一個30年，繼續發光發熱。

蔡英文表示，除了經濟轉型之外，我們還排除萬難，推動了許多改革。社會照顧擴大了、外交有了突破、國防改革也正在進行中。許多我們過去幾年付出的努力，成果正一一呈現在國人及世人眼前。

蔡英文提到，很多人問她，接下來還要為台灣做什麼？她說自己的答案很簡單，在勇於改革以及壯大國力之外，要為國家未來的發展，打下一個長治久安的基礎，要讓中華民國台灣有足夠的實力，有穩定的社會，迎向下一個階段的變局和挑戰。

蔡英文表示，政府必須要面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題，更必須去凝聚共識，找出社會大眾普遍能接受的解決方法，進而化解這些長年的爭議，台灣才能沒有後顧之憂的往前走；她也說，有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。

蔡英文強調，憲政體制的改革，就是一個必須面對的事。立法院修憲委員會已經成立，這次的憲改，會以中華民國憲法為基礎，以維護民主自由的憲政體制為前提，來進行修憲。她說，理解修憲的門檻非常高，但她要呼籲朝野政黨，憲改議題攸關國家治理，無論是執政還是在野，都必須放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。

蔡英文也說，轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗我們這一代人的智慧跟勇氣。此外，國家的能源政策該怎麼走，也是我們必須思考的問題。

蔡英文表示，沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能。我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。

蔡英文強調，著手處理這些重要的議題，才能打下長治久安的基礎，留下一個更好的國家給年輕人。然而，過去這些公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

蔡英文說，她想要在未來幾年的任期中，引進社會力，共同來尋求解決這些議題的路徑。讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。


▲三軍樂儀隊在110年國慶大典上演出。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）
▲三軍樂儀隊在110年國慶大典上演出。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）

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