印度挺台海報又來了！中駐印簽證中心貼滿海報「賀雙十」
雙十國慶到來，去年曾經在中國駐印度大使館張貼慶祝台灣國慶海報的印度執政黨德里黨部發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）稍早再度透過推特分享中國駐印度簽證中心貼滿台灣國慶海報的畫面，並稱「正確的海報張貼在正確的位置」。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-10 12:09:02｜2021-10-10 12:14:19
巴加自10日早晨陸續發出推文分享，在中國駐印度簽證中心外頭，逐一貼上慶賀我國國慶的海報。從巴加分享的照片中，可以看到海報上以中華民國國旗的配色以及LOGO進行設計，並寫了慶祝台灣國慶等字句，最下面還有巴加的署名。巴加不僅分享照片，還在推特上直言「正確的海報張貼在正確的位置」。
照片PO出之後，印度學者胡莎娜（Sana Hashmi）也分享了相關畫面。其他網友也紛紛在底下留言定且轉貼，不少網友跟著祝賀我國國慶，還有不少人使用「#TaiwanNationalDay」及「#TaiwanIsNotChina」等標籤，有網友說「就在等（巴加）貼這個出來」、「我們必須支持台灣」，甚至有網友喊話印度總理莫迪公開支持台灣。
事實上，巴加在去年也曾經大動作張貼台灣雙十國慶海報。當時中國駐印度大使館曾經針對雙十國慶，向印度媒體發函警告，指出應該遵守「一個中國」原則，引發印度社會反彈。當時網友們在社群媒體上張貼中華民國國旗慶祝雙十國慶，「#TaiwanNationalDay」則是成為印度推特熱門話題前三名，而巴加則是帶人到中國駐新德里大使館外頭，在附近的路樹、路燈張貼100面印有中華民國國旗和「台灣，國慶日快樂」標語的海報。巴加事後受訪表示，他是為了要讓中國知道，印度與台灣都是自由的國家，不會受到專制壓迫。