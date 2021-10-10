蔡英文國慶談話重申自我防衛！陸射劍二飛彈車亮相秀決心
今年雙十國慶因為「逢十」，相關國慶活動擴大慶祝，除了國軍及內政部空勤總隊旋翼機、戰機與慢速機12型機、共47架飛越總統府上空外，府前凱道也進行地面兵力展示，展出多款新銳飛彈呼籲蔡英文總統重申自我防衛國慶談話。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 12:54:22｜2021-10-10 12:55:31
配合國慶籌委會規劃，國防部支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務。首先由國軍聯合樂隊、三軍儀隊共347員登場，進行組曲演奏及花式操槍。
在「國防自主裝備」梯隊，計有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車、中科院陸射劍二發射車、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車、空軍天弓三型飛彈車等48輛，依序通過觀禮臺，以彰顯國軍是一支平時能救災，戰時能作戰的精銳勁旅。
陸射劍二為空射天劍二型飛彈的衍生型，由車載發射，具備機動、快速的不對稱戰力，行政院會上月通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將從2022年起到2026年，將分5年編列新台幣2400億元，採購雄風、天弓等系列飛彈計8個項目，其中就包括陸射劍二量產案，將增添陸軍野戰部隊防空能力。
最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，以藍白紅三色彩煙，為中華民國110年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。