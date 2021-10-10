美中關係日益緊張　紐時：可能因台灣問題進入危險新領域

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中國國家主席習近平9日在北京聲稱，台灣獨立「是對民族復興的潛在嚴重隱患」，中國希望和平統一，但「任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」
近年來美中兩國關係急劇惡化，雙方政略競爭日趨激烈，而台灣又夾雜在美中對抗的中心以及第一線，也讓不少兩岸專家對於兩岸大戰，甚至是美中因台灣而爆發大戰而感到憂心。美國前助理國務卿羅素（Danny Russell）表示，「美中關係就像是沒什麼絕緣層的電線，不難想像會因為電線交錯而起火。」
自1949年中華人民共和國建政以來，兩岸一直分離分治，互不隸屬。但是北京堅持認為擁有台灣的領土主權，並且誓言即使動武，也要實現統一。《紐約時報》報導中指出，隨著中國軍事實力高漲，共軍侵台首度成為可能，甚至具有相當吸引力。即使美國想要阻止，但只能眼睜睜看著自己在亞洲的軍事主導地位不斷減弱，而台灣人民對於統一的抵抗越來越強，但軍事準備度已經枯竭。
報導提到，北京對台軍事壓力時，指出雖然共機擾台目前只是施加政治壓力，而不是開戰的前哨，但是中國在財力、政治影響力和軍力上的強大優勢，已經讓協防台灣成為極其複雜任務。
美中台方都試圖表現出避免戰爭的決心，結果卻引發了反制行動，加劇不信任並增加了誤判的風險。報導以去年10月為例，當時美中關係劍拔弩張，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）甚至親自致電給中國軍方高層，以免北京當局誤認總統川普已準備向中國發動攻擊。
再加上美國對於新冠疫情控制不力，阿富汗撤軍引發混亂等事件，讓中國包含習近平在內許多官員都認為，美國的實力正在動搖，難以阻擋解放軍侵占台灣，使得原來難以想像的美中衝突成為真實可能性。部分共軍高層認為，如果台海爆發戰爭，美國不再有出兵的意願；另有部分認為，在適當條件下，解放軍可能會取得勝利，而這種姿態也再度提高美中的緊張層級。
報導指出，中國的軍事挑釁增強了對總統蔡英文的政治支持，蔡英文政府也一直尋求正警惕中國的國家與其建立關係。拜登政府也試圖加強台灣的防禦能力和國際地位，希望能夠推遲或是避免美國軍事干預的需要。
北京大學國際關係教授賈慶國近日曾表示，「美中台三方看著他們之間的互動陷入惡性循環，台北、北京和華府之間的惡性互動，可以用「正在形成一場完美風暴」來形容。