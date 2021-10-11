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捷克人民運用選票力量　將共產黨逐出國會

▲捷克選民今天運用選票把共產黨人士逐出國會。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克選民今天運用選票把共產黨人士逐出國會。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-11 08:19:00

（中央社布拉格9日綜合外電報導）捷克選民今天運用選票把共產黨人士逐出國會。共產黨1948年至1989年間還統治著這個中歐國家，如今卻是二次世界大戰結束以來，首度無法在國會占有一席之地。

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路透社報導，捷克斯洛伐克共產黨（Communist Party of Czechoslovakia）1948年掌權，直到1989年絲絨革命才在民主浪潮下垮台。捷克共產政權1950年代在勞改營關押數萬人，殘暴鎮壓異己，對象包括從劇作家囚犯成為總統的哈維爾（Vaclav Havel）。即便如此，共產黨在絲絨革命（Velvet Revolution）之後從未在國會消失過。

而這個月8、9兩日的大選在計票作業幾乎全數開完之後，由捷克斯洛伐克共產黨發展而來的波希米亞和摩拉維亞共產黨（Communist Party of Bohemia and Moravia）得票率僅3.62%，未達進入國會的5%門檻，使得這個政黨有可能在年邁黨員凋零而式微之下，就此寫完最後篇章。

69歲的前異議人士格倫托拉德（Jiri Gruntorad）告訴路透社，「真欣慰，我真的感到欣慰，但這來得太晚」。格倫托拉德曾簽署反體制運動的象徵性文件「七七憲章」（Charter 77），1981年至1985年期間曾遭共產政權以顛覆罪名送進大牢。

「除了中國和古巴共產黨，這是世界上最後幾個保留共產黨名稱的政黨之一。其他共產黨至少已經更換名稱，並開始略為更改行事作風。」

選民同時也讓總理巴比斯（Andrej Babis）所屬的不滿公民行動（ANO）意外敗給中間偏右的反對派聯盟「一起」（Together）。

1989年之後，共產黨即尋求拉攏高齡人士和勞工階級，但一直無法贏得年輕選民的共鳴。它既擺脫不了黨史，過去壓抑自由的極權主義統治者形象也揮之不去。

波希米亞和摩拉維亞共產黨黨主席菲利普（Vojtech Filip）已經辭職，他坦言對選舉結果十分失望，「因為這是很大的挫敗」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101010

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