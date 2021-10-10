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孔劉為了打李政宰巴掌　硬擠出時間客串《魷魚遊戲》

▲孔劉劇中是引導玩家進入「魷魚遊戲」世界的關鍵人物。（圖／Netflix）
▲孔劉劇中是引導玩家進入「魷魚遊戲」世界的關鍵人物。（圖／Netflix）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-10 17:35:40

Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》魅力席捲全球，除了在台灣等亞洲國家掀起討論風潮外，現在連歐美國家都開始跟風追劇，除了外媒爭相報導外，日前主要演員李政宰、朴海秀、魏河俊、鄭浩妍還跨海與《The Tonight Show starring Jimmy Fallon》連線，可見其人氣高漲程度。雖然大陸看不到Netflix，但盜版猖獗，其中孔劉為了打李政宰巴掌，不惜喬行程也要客串《魷魚遊戲》一事，就登上今（10）日微博熱搜。

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▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
根據微博熱搜，當初《魷魚遊戲》上門邀約孔劉參與演出時，孔劉因為工作行程滿檔拒絕，但後來聽說可以打李政宰巴掌後，孔劉就特地將行程全部排開，才會有《魷魚遊戲》中的打巴掌經典橋段。許多大陸網友紛紛發文表示這個客串原因實在太好笑，也敲碗希望可以早日看到正版的《魷魚遊戲》。

▲（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》在全球爆紅。（圖／Netflix提供）
英國《衛報》日前就報導，《魷魚遊戲》以黑色幽默和批評韓國式資本主義失敗的方式，吸引全球粉絲的目光，雖然內容詼諧，卻也讓南韓越來越多民眾受債務所困的現象浮上檯面，還形容韓國是「貸款就跟喝咖啡一樣容易」的國家。

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