孔劉為了打李政宰巴掌　硬擠出時間客串《魷魚遊戲》

Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》魅力席捲全球，除了在台灣等亞洲國家掀起討論風潮外，現在連歐美國家都開始跟風追劇，除了外媒爭相報導外，日前主要演員李政宰、朴海秀、魏河俊、鄭浩妍還跨海與《The Tonight Show starring Jimmy Fallon》連線，可見其人氣高漲程度。雖然大陸看不到Netflix，但盜版猖獗，其中孔劉為了打李政宰巴掌，不惜喬行程也要客串《魷魚遊戲》一事，就登上今（10）日微博熱搜。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）根據微博熱搜，當初《魷魚遊戲》上門邀約孔劉參與演出時，孔劉因為工作行程滿檔拒絕，但後來聽說可以打李政宰巴掌後，孔劉就特地將行程全部排開，才會有《魷魚遊戲》中的打巴掌經典橋段。許多大陸網友紛紛發文表示這個客串原因實在太好笑，也敲碗希望可以早日看到正版的《魷魚遊戲》。▲《魷魚遊戲》在全球爆紅。（圖／Netflix提供）英國《衛報》日前就報導，《魷魚遊戲》以黑色幽默和批評韓國式資本主義失敗的方式，吸引全球粉絲的目光，雖然內容詼諧，卻也讓南韓越來越多民眾受債務所困的現象浮上檯面，還形容韓國是「貸款就跟喝咖啡一樣容易」的國家。《魷魚遊戲》16分鐘番外篇來了！6玩家輸慘 全殘酷懲罰《魷魚遊戲》鄭浩妍7年前好狂！「女女前後露」豔照出土啦啦隊女神曬真理褲美照 粉絲：國慶日最好的禮物