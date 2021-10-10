胡瓜當「最富香腸伯」公園擺攤　遭女團怒批搶地盤

本周《綜藝大集合》以「街頭公園風」做開場，主持人胡瓜化身「最富有香腸伯」，直接在公園擺起攤來。節目一開場就有男藝人在街頭公園打起了籃球，但是沒想到打到一半，胡瓜就走出來制止，聲稱自己是「公園的管理者」，在公園做任何活動都必須經過他的同意，只見胡瓜就在第一時間，制止大家打球，甚至做起體操，讓嘻小瓜、女團「Girls Together」無法接受，直接怒嗆胡瓜搶地盤。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-10 19:00:00
「公園熱舞大對決」接著登場，節目製作團隊邀請到「新北市街頭藝術協會」的舞者出來PK，現場散發出濃濃的嘻哈街頭風，雙方人馬毫不吝嗇地大秀舞技，現場熱血沸騰、氣氛超嗨，而胡瓜也以「公園管理員」的身分，舉辦一場BATTLE大賽，雙方交叉尬舞，場面十分激烈。
怎料尬舞分不出勝負，胡瓜就提議「超級熱舞大風吹」，讓現場8名挑戰者PK遊戲，沒搶到椅子者要一位接著一位的被淘汰，而淘汰到最後獲勝的人，可以獲得獎金，到了「公園管理阿伯」胡瓜在尾聲頒發獎金時，大家就好奇問道：「阿伯你到底是公園的什麼人？」胡瓜便將他的生財工具香腸車推出來，表示只是在公園裡賣香腸的阿伯：「最近香腸生意不錯，可以來加碼。」還被大家說是「史上最富香腸伯」，讓胡瓜自己也笑歪。