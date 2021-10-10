國慶焰火重返高雄 陳其邁感謝給高雄機會展現高雄的美好
睽違20年後，國慶焰火今晚重返高雄，2萬發煙火今(10)日晚間八時左右在高雄港蓬萊商港區施放！其中12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，總統蔡英文、立法院長游錫堃、市長陳其邁連袂出席。陳其邁也代表市民朋友感謝總統、各級長官給高雄機會展現高雄的美好。
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2021-10-10 21:31:17｜2021-10-10 21:33:58
晚會七點開始，最先是介紹高雄市抗疫團隊，感謝多位防疫英雄的堅持與辛勞，在疫情時期努力守護台灣，保障市民朋友健康安全。總統蔡英文、立法院長游錫堃以及市長陳其邁等貴賓也化身運動好手，揮動羽球拍，象徵「羽」世界交朋友。
值得一提的是，今年的國慶焰火除了有特殊造型潛艇煙火，還出現向國際表達感謝、東奧英雄致敬的隱藏版煙火。同時高市府也藉由今晚的機會，向代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們及防疫英雄們，致敬，這些向所有為台灣努力、辛勤奉獻的英雄們搭乘遊高市府所安排的文化遊艇來到高雄港，接受市民朋友的致敬。
今晚的國慶焰火也同步搭配高雄市交響樂團的演出，分為：《百年 回望》、《經典 傳頌》、《島嶼 光影》、《民主 自信 臺灣人》四個段落，其中「刻在我心底的名字」、「島嶼天光」、「完美落地」都列入表演曲目中。
高市府表示，國慶焰火今晚在高雄港登場，施放時長達30分鐘，視野最佳的蓬萊商港、新濱碼頭、80期重劃區等觀賞點，截至今晚7時20分許已湧入6萬人。