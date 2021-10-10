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國慶焰火重返高雄　陳其邁感謝給高雄機會展現高雄的美好

▲睽違20年後，國慶焰火今晚重返高雄，高雄市長陳其邁也代表市民感謝給總統及各級長官給高雄機會展現高雄的美好。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.10）
▲睽違20年後，國慶焰火今晚重返高雄，高雄市長陳其邁也代表市民感謝給總統及各級長官給高雄機會展現高雄的美好。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.10）

記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導

2021-10-10 21:31:17｜2021-10-10 21:33:58

睽違20年後，國慶焰火今晚重返高雄，2萬發煙火今(10)日晚間八時左右在高雄港蓬萊商港區施放！其中12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，總統蔡英文、立法院長游錫堃、市長陳其邁連袂出席。陳其邁也代表市民朋友感謝總統、各級長官給高雄機會展現高雄的美好。

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▲兩萬枚焰火接連撼動高雄、點亮高雄港灣夜空。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.10）
▲兩萬枚焰火接連撼動高雄、點亮高雄港灣夜空。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.10）
晚會七點開始，最先是介紹高雄市抗疫團隊，感謝多位防疫英雄的堅持與辛勞，在疫情時期努力守護台灣，保障市民朋友健康安全。總統蔡英文、立法院長游錫堃以及市長陳其邁等貴賓也化身運動好手，揮動羽球拍，象徵「羽」世界交朋友。

值得一提的是，今年的國慶焰火除了有特殊造型潛艇煙火，還出現向國際表達感謝、東奧英雄致敬的隱藏版煙火。同時高市府也藉由今晚的機會，向代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們及防疫英雄們，致敬，這些向所有為台灣努力、辛勤奉獻的英雄們搭乘遊高市府所安排的文化遊艇來到高雄港，接受市民朋友的致敬。

今晚的國慶焰火也同步搭配高雄市交響樂團的演出，分為：《百年 回望》、《經典 傳頌》、《島嶼 光影》、《民主 自信 臺灣人》四個段落，其中「刻在我心底的名字」、「島嶼天光」、「完美落地」都列入表演曲目中。

高市府表示，國慶焰火今晚在高雄港登場，施放時長達30分鐘，視野最佳的蓬萊商港、新濱碼頭、80期重劃區等觀賞點，截至今晚7時20分許已湧入6萬人。

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