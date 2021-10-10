蔡總統籲對話解決分歧　國台辦稱九二共識是基礎

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根據書面文件，馬曉光宣稱，蔡總統今天演說的內容「鼓吹『台獨』、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以『共識、團結』為幌子，圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀『獨』挑釁張目」。
隨後，馬曉光重彈舊調指出，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係的共同政治基礎。他聲稱，「民進黨當局」否認「九二共識」，破壞對話基礎；謀求「台獨」分裂，關閉了兩岸對話的大門。
馬曉光又說，「民進黨當局」勾連外部勢力，挾洋自重，謀「獨」挑釁，不斷製造事端，其所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。
他也不忘再次強調，指中國大陸「願意在一個中國原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」
總統蔡英文上午在110年國慶大會以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表演說。在兩岸關係的立場上，她說：「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」；她強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。
蔡總統表示，期待兩岸關係和緩，「我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」，會持續充實國防，展現自我防衛的決心，「確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑」。因為中國設定的路徑裡，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。（編輯：張淑伶）1101010