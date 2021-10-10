國慶焰火在高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

睽違 20 年，今年國慶焰火重返高雄舉行，總統蔡英文今 (10) 日出席表示，經過 20 年努力，高雄已成為美好的宜居城市，也是南台灣科技走廊重要一環，她也邀請大家見證高雄嶄新面貌。高雄市長陳其邁在致詞時首先感謝所有的防疫人員及市民朋友，因為沒有大家的團結防疫，今天不可能坐在這裡，高雄未來也將以「自信、勇敢、堅韌」精神，向全世界展現。

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▲今年國慶焰火施放面寬長達3公里，堪稱史上施放範圍最廣，霸氣展現高雄百年大港氣勢。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.10）

陳其邁也感謝總統蔡英文及行政院長游錫堃給高雄機會，展現高雄的美好。陳其邁說，大家現在所在的高雄港， 20 年前，台灣第一次離開台北，在高雄舉辦國慶煙火時，當時還是高牆聳立，市民看不到大海，而現在，駁二、棧二、海音中心、高雄展覽館，整個亞洲新灣區，已成為高雄最閃亮的星光。

今天的國慶焰火在世界球后戴資穎帶領來賓揮拍啟動下，總統蔡英文、高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃等人也也化身運動好手，揮動羽球拍，與代表台灣征戰東奧、帕奧選手們，以及防疫專家、醫護等抗疫英雄，一起練習動作，大家一同揮拍，也宣告國慶焰火正式施放。

蔡英文表示，經過 20 年來努力，高雄車站回到中軸線，捷運、輕軌等交通路網逐漸成形，還有衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等，讓高雄從工業大城成為文化觀光重鎮，高雄逐漸成長轉型，成為更美好、宜居的地方。

蔡英文也感謝全國民眾努力，一同通過疫情考驗，如今進入振興階段，前幾天五倍券紙本開始領取，高雄也有高雄券加碼，請民眾今晚來觀看國慶焰火，也能留下來多走走逛逛，蔡英文也呼籲，連假很多人出來，期盼振興不忘防疫，防疫不忘振興，「振興經濟靠大家一起努力」。