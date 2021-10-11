中國申請入CPTPP　經濟學人：不被看好但不應輕忽

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「經濟學人」（The Economist）表示，會有懷疑論是可以理解的。因為CPTPP以市場開放和公平競爭為訴求，成員國皆同意要對大型國有企業補貼加以限制、開放大部分的跨境資料交流、以法律禁止強迫勞動及其他許多承諾。但中國近年來轉趨中央集權和著迷於維護安全，想當然耳難以達到這些要求。
CPTPP來自美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），後者原本目的是要將亞太地區打造為遵守規則的自由貿易活動堡壘，好逼中國選擇要改革由國家支配的資本主義經濟模式，或是被孤立。
但在美國前總統川普（Donald Trump）帶領國家退出TPP，並由日本領導其餘成員國組成CPTPP後，中國見到契機，於是北京官員2年前開始研究加入難度。
他們的結論是，由於中國和澳洲、加拿大、日本等享有否決權的成員國關係緊繃，因此入會難上加難。但慶幸的是，對中國檢視可能更嚴格的美國尚未加入。拜登（Joe Biden）政府主張將美國勞工權益置於企業獲利和擴大全球貿易之前。
一言蔽之，中國對於加入CPTPP是認真的，且從多方顯露不同形式的自信心增強可為最佳例證。其中較不具危險性的論述，是一群學者、技術官僚和企業人士組成所謂改革派陣營提出的謹慎樂觀說法。
這些人原本支持中國經濟自由化，但眼見當權派熱衷於政治控制、追求穩定、安全和國家自給自足，他們為免惹禍上身，轉為以提高國家效率為訴求。
他們聲稱，中國如此強大和技術進步，若能移除貿易壁壘和支持共通的國際規則，例如保護智慧財產權，將讓中國獲益。他們並冀望外來壓力將戰勝國內特殊利益，如同中國2001年加入世界貿易組織（WTO）時的情況。
另外有一種自信心，則是驅使中國領導階層在內的民族主義者擁抱CPTPP。他們不僅相信中國的國家領導制度能與世界競爭，甚至明顯較優。
這類官員和學者認為，市場力量能帶來受歡迎的效率，但中國制度有個秘密武器，那就是將穩定置為優先要務。他們舉例，中國用嚴格、集體的方式處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，成果與崇尚自由的西方國家慘烈染疫死亡人數形成對比。
這類人士賭的是，加入CPTPP既能增加中國對外貿易及實行有用的紀律，又不會削減國家對經濟的強力政治控制。他們嗅到這是推展心中珍視目標的歷史性機會，也就是讓全世界尊敬中國的政治制度。
然而中國加入CPTPP的最大障礙，並非能否修改國內規則，而是取得外界信任。一名日本高級官員便表示，他擔心中國為了滿足入會條件而立法修法，但實際上卻做不到。他感嘆說，若美國也在談判桌上，要挑戰中國這類行為會更容易。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1101010