山西洪災遇寒流　加大救災難度

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據統計，2日晚間8時至7日早上8時，山西省平均降雨量達119.5毫米，全省有18個縣（市、區）降水超過200毫米，累計降雨量最大為285.2毫米。此次降雨極端性突出，全省共59個國家氣象觀測站日降雨量突破建站以來同期歷史極值。
此外，雷電、強對流、降溫使這場降雨引發的災害更大。報導說，降雨過程後期氣溫劇烈下降並持續走低，較前期山西大部分地區平均氣溫下降攝氏8-10度。
中國應急管理部消防救援局官方微博9日發布的消息稱，山西晉中有河堤決口，消防員在冰冷的洪水中徹夜築壩截流，由於長時間浸泡在水中，凍到牙齒打顫，渾身發抖。
中國新聞週刊報導，晉中市靈石縣一名村民9日說，村裏道路被沖毀後，村民無法外出，「現在最緊急的是疏通道路，能讓帳篷、保暖衣物、感冒藥、雨衣雨鞋這些物資進來，太冷了，身體受不了。」
7月下旬時，河南及省會鄭州因大雨成災，引發全國甚至海外的關注。相較之下，山西的災情卻是在大雨稍歇幾天後才引發關注。
「中國慈善家」雜誌引述第一時間介入災區的卓明災害信息服務中心負責人郝南分析，山西省受災人口的密度沒有河南水災高，積水也沒有河南深，但山西受災範圍比河南受災範圍更大。後續救援和災後恢復面臨挑戰。
據統計，山西省降雨主要出現在每年的6月至9月，10月份全省月平均降水量僅為31.1毫米。本次降雨過程全省平均降雨量達119.5毫米，是10月常年月平均降水量的3倍以上。
新華社引述山西省氣象台首席預報員王洪霞表示，本輪降雨具有累計雨量大、持續時間長、極端性突出等特點。前期降雨伴有雷電和強對流天氣、後期氣溫劇烈下降並持續走低，造成影響大、範圍廣。
綜合媒體報導，暴雨中有多個山西古建築受損，平遙古城牆局部坍塌；山西有鐵路橋橋台被沖垮，造成牆上鐵路一度懸空；多地發生土石流，已有人因此遇難。
新華社今天報導，山西近期嚴重洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。（編輯：張淑伶）1101010