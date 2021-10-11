12星座「一週運勢」吉凶曝！這位破財消災　注意交通問題

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最近你的感情運勢非常好，適合談情說愛，最近你想找一個伴的心理期待是非常強烈的，除了你的個性變得溫柔、體貼之外，也變得懂得和曖昧對像打情罵俏，這種似有若無的牽掛、思念和期待，讓你一天當中無時無刻都散發著粉紅色的能量。當感情出現好的變化，也讓你做任何事情都顯得更有精神與企圖心。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
金牛座（10/11~10/17 包含上升星座）
最近你開始更注意健康、養生、飲食均衡這一方面的問題。為了實現理想的健康生活，你還會搭配運動，讓自己的身材看起來更完美。最近的工作量確實比較大，讓你晚上有越來越晚睡的問題，希望你晚上可以早一點睡，養足身體的能量，也會讓你的外表看起來更年輕。或許是特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
雙子座（10/11~10/17 包含上升星座）
過了本週之後，你的守護星終於回歸順行的狀態，今年第三波的水星逆行也終於告一段落，建議你趁著天體行運順行的狀態時，你要好好把專注力放在你的工作中，因為最近的事業發展進入了緊鑼密鼓的發展階段，如果你投入一份努力，就可以得到一分收穫，如果你投入十分的努力，就可以得到十分的收穫。有一種立竿見影的成效。只是在運勢的上升階段，你也迎來了小人和忌妒者的眼紅和威脅，讓你不得不堤防身邊小人。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
巨蟹座（10/11~10/17 包含上升星座）
最近適合把時間留給你的另外一半，因為你現在的桃花運勢非常好，是屬於招蜂引蝶的桃花能量，尤其是單身的朋友，特別有魅力，可以吸引到異性對你的青睞與註意。除此之外，你最近的玩樂運、娛樂運也非常好，可以約著朋友一起去唱歌、泡溫泉、賞楓和參加音樂會、或是看電影。這種朋友之間互動相處的感覺，有可能會譜出新的戀情。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
獅子座（10/11~10/17 包含上升星座）
你最近要把自己的更多時間留給家人，因為最近父母和家中年幼的小孩特別需要你的照顧。除了關心家中成員的生活之外，也要觸及他們的心靈，給他們更多的溫暖與關心。你會發現自己對待家中就是有一份不能割捨的情感和責任，你希望家中老少，每一個人每天都非常開心快樂。另外，你要注意自己的關節和牙齒問題。最近比較會有這一些毛病可能要去看醫生。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
處女座（10/11~10/17 包含上升星座）
隨著你的守護星順行之後，你的財運和你的旅行運，都會變得越來越好。如果想要安排秋天的度假旅行，在這一段時間是非常適合的，因為一切的不順利都會告一段落，接下來迎接你的運氣，是屬於健康的、圓滿的、幸福的、祥和的。最近你會有一些舊情人的問題，其實有舊情人煩惱的朋友，代表你對他放不下，如果彼此還有緣分，希望你們不要輕易放手，或許可以再續前緣。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
天秤座（10/11~10/17 包含上升星座）
最近你要小心有桃花和戀愛糾紛，這種感情煩惱的出現，最大的問題還是你自己招惹來的。你是一個需要被愛情包圍的人，需要被人關心，同時需要有一個對象可以讓你吐露心聲的，由於你在感情中總是扮演一個想被照顧、想被關心的角色，所以有時候會不經意的愛上不適合的對象，結果反而陷入痛苦的期待當中。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
天蠍座（10/11~10/17 包含上升星座）
你最近的運勢進入到一種休息和整理的狀態，這種感覺不僅是身體的休息，更是心靈的休息。在這樣的沉潛期中，適合聽輕鬆的音樂，安排溫和舒展的運動，例如游泳、瑜珈、和禪坐。讓你的能量可以迅速的充電恢復。你最近一個很大的難關和考驗來自於你的家庭。家中最近比較多紛擾，麻煩事情也多，讓你無時無刻都提心吊膽，其實對你來說，自己辛勤的工作，如果可以換得家人的安穩、安全和幸福的生活，不管多大的苦，你都會全力以赴。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
射手座（10/11~10/17 包含上升星座）
你最近有很好的財富運氣。想要求財的朋友，一定要把握這種財神眷顧你的時候，你可以去買張彩券，或是參加各種抽獎，或是單純的去碰碰運氣，你都非常有可能實現天上掉錢的好運。特別過去以為不會再見面的朋友，或是以為已經沒有機會的訊息，都有可能在最近好運降臨的時候，又重新獲得賞識重用。此外，你最近的愛情運不錯，希望的對象建議你可以主動告白，成功的機會是很大的。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
魔羯座（10/11~10/17 包含上升星座）
你最近有很好的事業運，這個事業運的機會是屬於成功被看到，努力得到關注和，你的名氣、名氣受到大家支持的好運氣。最近要求職、面試、升等或是等待放榜的朋友，你心想事成的機會是很強烈的。希望你可以給自己更多信心支持。因為的好運同時也伴隨著財富會有大筆收入增加。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
水瓶座（10/11~10/17 包含上升星座）
最近要注意交通工具的問題，特別是有開車的朋友，你的交通工具要定期檢查，以防因為老車、舊車故障，影響你的出行安全。因為再搭配著你現在有破財消災的運氣，所以難免會有一些金錢的損失。你最近的感情運勢比較淡，最近當你的情人，會顯得悶悶不樂的，因為你都在為事業忙碌，沒有時間陪伴你的情人。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。
雙魚座（10/11~10/17 包含上升星座）
你最近要注意感情中的糾紛，特別是出現第三者這種感情中最棘手的問題。雙魚座如果發生了劈腿問題，絕對不是只有肉體劈腿這個簡單，如果雙魚座動了真心，連靈魂也劈腿了，那才是最可怕的事情。然而一個屬於雙魚座的戀愛劫難，現在正在發生中，所以你一定要克制自己的慾望，不要招來更嚴重的戀愛麻煩。特別提醒，10月14日（星期四）是農曆的九月初九，當天是斗母星君聖誕，也是九皇大帝聖誕，是民俗中延壽、祈求健康無災的好日子。（編輯：郭佩蓉）
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