九把刀收岳母死亡證明　曝打疫苗前一句話惹人鼻酸

九把刀岳母7月26日打完AZ疫苗後不幸猝逝，經法醫解剖後，家屬拿到的報告死因為「急性心肌梗塞」，經過兩次開庭，他8日表示接受了岳母的死亡證明書，並到塔位焚香報告，也透露了一個令人鼻酸的內幕，是岳母生前一直積極鼓勵親友打疫苗，當時被質疑若有負面反應怎麼辦，她爽朗地直說：「那就是命。」這番話事後讓家人哀痛不已。





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▲岳母（右二）施打AZ疫苗後猝逝，讓九把刀（左）相當自責。（圖／翻攝九把刀FB）

九把刀說，當AZ疫苗不良反應死亡率出爐後，很多人都很驚訝，但他一直很鼓勵親友施打，就連爸爸起初不願冒險帶93歲的奶奶打疫苗，也是經他勸說，萬一染疫可能重病，可能導致無法見到最後一面，不如提前預防，還因此上了新聞版面。岳母非常信任他的話，全盤接納九把刀分享的相關新聞、評論，鼓勵親朋好友去打疫苗，所以岳母無預警猝死，讓他非常痛苦，自責，「如果跟疫苗真正毫無相關，只是一個悲傷的巧合，這個宇宙裡最能說鬆了一口氣的人，一定是我。」





然而，9月5日第一次桃園地檢署開庭，家屬只能當庭讀完解剖報告，不能帶走，也不能抄寫，更不可能拍照，有問題就要當庭提出，面對大量文件，專業名詞繁雜，令家屬壓力很大，第一時間並未接受死亡證明，列出相關疑點請法醫釋疑。10月7日第二次開庭，法醫研究所還是因為無法提供病原或抗體，再做進一步檢驗，但在死亡證明書附註了一句施打疫苗日期，如何判斷就交給疾管署處理。





九把刀說，岳母已經離世，得知死因無法改變結果，「疫苗救濟遠遠不是我們的期盼。我只是希望媽媽的離世可以更有意義」，他表示自己會繼續申請施打第二劑的AZ，希望透過分享促使施打者自我評估風險，找出最適合自己的抗疫方式。



