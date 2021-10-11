中市太平苗圃復育螢火蟲 營造生態亮點

台中市府建設局在太平苗圃復育螢火蟲，今年春天園區可見近千隻黃緣螢放閃，在市議員張玉嬿爭取擴大育復育基地達 850 平方公尺，今 (11) 日與螢火蟲達人藍森彬等人放養 300 隻幼蟲，並預計明年春天擴大復育計劃，營造更多生態亮點。

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張玉嬿說，她在 2017 年爭取在太平苗圃一隅打造黃緣螢復育基地，一路從環境評估、資源基礎調查、周邊水源、夜間燈光改善等做起，該年春天放養千隻幼蟲，雖僅見零星黃緣螢身影，隔年 10 月中旬卻有數百隻飛舞放閃，令人驚喜。

螢火蟲達人藍森彬、侯水河說，這五年持續觀察生態池黃緣螢繁衍情況，今年春天可見近千隻成蟲螢光交替閃爍，四處飛舞，確認棲地保育工作成功，整體生態系統保持自然循環的狀態，太平苗圃已成為適合黃緣螢的新家。

▲中市太平苗圃復育螢火蟲放養300隻幼蟲(圖／張玉嬿提供2021.10.11)

張玉嬿指出，日前向建設局長陳大田爭取擴大復育基地，面積達 850 平方公尺，進行土溝挖掘、引水及維持水源穩定等工程，希望增加黃緣螢復育面積，提升族群數量，達到永續留存，生生不息的目標，能夠看到更多的螢火蟲。

今張玉嬿、藍森彬與太平區觀光休閒協進會成員，在太平苗圃試放 300 隻黃緣螢幼蟲，將持續觀察擴大改造的新棲地環境是否能適合復育，逐步串聯原有生態池棲地，擴大既有黃緣螢生態範圍，繼而代代相傳。