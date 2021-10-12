COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

6旬翁打BNT後9日死亡　莊人祥：家屬認為死因與疫苗無關

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為發言人莊人祥（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為發言人莊人祥（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-12 14:35:25

台中市今（12）傳出，該市出現首例疑似接種BNT疫苗後死亡案例。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，該案死因判定為心臟衰竭，家屬本身也並不認為死因與疫苗有關連。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥指出，該起個案是在9月30日接種BNT疫苗，回家後僅發現接種部位疼痛，於10月9日上午回家後，在家中突然暈倒，經救護車送至醫院急救，到院後沒有自發呼吸心跳，急救30分鐘後於當日中午宣告不治，死亡原因診斷為心臟衰竭，這部分家屬認為與疫苗沒有相關性，因此家屬也沒有申請相關補助。

根據指揮中心統計，8至11日之間，共新增2例BNT 疫苗接種後發生死亡不良事件，為2名男子，年齡為62至69歲之間，為接種疫苗後3至9日間發生，目前共累計3接種BNT後發生死亡的不良事件。

▲10月12日全台本土個案+0，死亡也+0。（圖／NOWnews製表）
▲10月12日全台本土個案+0，死亡也+0。 （圖／NOWnews製表）
▲10月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀