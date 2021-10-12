6旬翁打BNT後9日死亡 莊人祥：家屬認為死因與疫苗無關
台中市今（12）傳出，該市出現首例疑似接種BNT疫苗後死亡案例。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，該案死因判定為心臟衰竭，家屬本身也並不認為死因與疫苗有關連。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-12 14:35:25
莊人祥指出，該起個案是在9月30日接種BNT疫苗，回家後僅發現接種部位疼痛，於10月9日上午回家後，在家中突然暈倒，經救護車送至醫院急救，到院後沒有自發呼吸心跳，急救30分鐘後於當日中午宣告不治，死亡原因診斷為心臟衰竭，這部分家屬認為與疫苗沒有相關性，因此家屬也沒有申請相關補助。
根據指揮中心統計，8至11日之間，共新增2例BNT 疫苗接種後發生死亡不良事件，為2名男子，年齡為62至69歲之間，為接種疫苗後3至9日間發生，目前共累計3接種BNT後發生死亡的不良事件。
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